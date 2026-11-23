Los gatos son animales que destacan por su independencia, pero en numerosas ocasiones sorprenden a sus dueños con un comportamiento habitual en el hogar que consiste en ocupar su asiento justo después de que estos se levanten.

En el sofá, en una silla o incluso frente al escritorio son lugares donde muchos felinos aprovechan cualquier descuido de su responsable para instalarse en el lugar que acaba de quedar libre.

Este comportamiento tiene varias explicaciones relacionadas con su instinto y el vínculo que mantienen con las personas, respondiendo a una combinación de factores entre los que destacan el sentido territorial, el apego a sus propietarios y la búsqueda de calor. Un gato que se apropia del asiento de su dueño no significa que quiera llamar su atención.

El olor de sus dueños les transmite seguridad

Uno de los principales motivos por los que llevan a cabo esta conducta se relaciona con el olfato. Los gatos tienen un sentido del olfato muy desarrollado y utilizan los olores para reconocer su entorno. Por ejemplo, cuando una persona se sienta en un lugar deja pequeñas señales olfativas a través de la piel, el pelo y la ropa.

Esto hace que el asiento resulte familiar para el animal, situándose en un espacio que reconoce y que le transmite tranquilidad. Además, este gesto también puede interpretarse como una forma de marcar simbólicamente el territorio.

Una muestra de cariño y búsqueda de cercanía

Tradicionalmente, se ha considerado a los gatos animales solitarios que desarrollan vínculos sociales y emocionales con sus cuidadores. Tumbarse en el lugar que acaba de abandonar una persona puede ser una manera de mantener esa proximidad.

El asiento conserva el olor de su dueño y permite al animal sentirse acompañado cuando no está presente. Se trata de un comportamiento que puede reflejar confianza y apego.

El calor también tiene mucho que ver

Un factor importante es que los gatos suelen buscar lugares cálidos para descansar y un asiento que acaba de quedar libre conserva esa parte del calor corporal de la persona. Esto les permite encontrar una superficie especialmente agradable sin tener que buscar demasiado.

La curiosidad natural que poseen hace que cualquier cambio en el entorno despierte su interés. Los espcialistas recomiendan ofrecerles alternativas cómodas, como mantas o cojines con olores familiares, para que puedan seguir disfrutando de un espacio agradable sin necesidad de disputar el asiento a sus dueños.