RWE, la principal empresa energética de Alemania, ha adjudicado tres centrales de gas de ciclo combinado a Técnicas Reunidas. La española diseñará y construirá las instalaciones, que también estarán capacitadas para introducir hidrógeno en el futuro, conforme esta fuente de energía se generalice. El importe del contrato supera los 1.500 millones de euros.

Para Técnicas Reunidas, el contrato de RWE sitúa a la ingeniera española en el corazón de Europa y da alas a su recién constituida filial TR Power, creada para focalizar las centrales de gas combinado. «Técnicas Reunidas está reforzando su posición en Europa, y este éxito supone un respaldo fundamental para nuestro compromiso con el negocio de la generación eléctrica y la creación de TR Power», ha señalado Arturo Crossley, director comercial de Técnicas Reunidas.

La adjudicación levantará tres centrales en Renania del Norte-Westfalia y tendrán una potencia de al menos 800 MW cada una. Técnicas Reunidas desarrollará el proyecto con las firmas italiana Ansaldo Energia y la estadounidense GE Verona.

Técnicas Reunidas ha señalado en su comunicación oficial del proyecto que RWE le ha dado luz verde para iniciar las obras de la primera central. Los contratos originales se adjudicaron entre 2023 y 2024.

El comienzo de este proyecto llega en un momento dulce para la multinacional española. Técnicas Reunidas incrementó sus beneficios hasta septiembre un 12% hasta rozar los 120 millones de euros. La situación financiera saneada de la ingeniera le ha permitido reanudar la entrega de dividendos ordinarios después de años de atravesar un desierto cargado de incertidumbre.