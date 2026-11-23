El Ibex 35 abrió la sesión de este lunes con una ligera subida del 0,2% que pone fin a la sangría vivida la semana pasada cuando el selectivo español perdió más de 1.000 puntos. La referencia bursátil asentó su cotización en los 18.900 enteros, con la industria y el transporte marcando las alzas.

los valores que más subían eran los de ArcelorMittal (+2,2%), Acerinox (+1,4%), ACS (+1%), Sabadell (+1%) e IAG (+0,9%). Del lado contrario se situaban la tecnología y la energía: Cellnex (-1%), Telefónica (-0,8%), Naturgy (-0,7%), Enagás (-0,7%), Iberdrola (-0,6%) e Indra (-0,6%).

La semana pasada estuvo marcada por el desplome de la tecnología, que arrastró a las bolsas mundiales. En Wall Street, la apertura de una investigación sobre la contabilidad de Nvidia hundió a las principales referencias del sector chipero. Por otra parte, la salida de Anthropic, creadora de Claude, tampoco gozó de un inicio positivo pasado el frenesí del arranque.

Más allá de la tecnología, la semana está marcada por datos de inflación provenientes tanto de Estados Unidos como de Europa. En el plano geopolítico, la falta de acuerdo en la cumbre del clima en Turquía y las dudas sobre Ormuz moverán previsiblemente las apuestas en el campo energético.

El Brent ha abandonado este lunes los 90 dólares por barril, niveles no vistos desde agosto. En el caso del gas natural, el precio del megavatio-hora escaló un 6% hasta los 94 euros.

El recorrido de calma tensa que está viviendo la bolsa europea se debe a las dudas provenientes de Asia. China, por ejemplo, ha cerrado con sentido mixto, con Shenzhen subiendo un 1,9% y Hong Kong retrocediendo un 0,1%. En Taiwán, el Taiex escaló un 2%, mientras que el Kospi coreano se hundió un 3%.

Entre las plazas financieras más destacadas de Europa, el Dax alemán aumentó un 0,3% al comienzo, el Cac 40 francés subió un 0,4%, el FTSE 100 británico escaló un 0,3%. No obstante, desde Milán vienen malas señales: el FTSE Mib italiano retrocedió un 1% en el arranque.