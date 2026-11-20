El Ibex 35 abrió la sesión de este viernes con un descenso del 0,87%, hasta situarse en los 19.018 puntos, arrastrado por el mal cierre de ayer del mercado estadounidense, con el Dow Jones cayendo por debajo de los 50.000 puntos por primera vez desde el pasado mes de junio.

En este contexto, gran parte de los valores del Ibex 35, incluido todo el sector bancario, amanecían en negativo, con Indra liderando los descensos (-2,61%), seguida de ACS (-2,36%), ArcelorMittal (-2,34%) y Merlin (-2,03%).

En el lado de los ascensos destacaban Telefónica (+0,98%) y las energéticas Redeia, que subía un 0,82%, Enagás (+0,68%), Endesa (+0,19%), Solaria (+0,18%) y Naturgy (+0,13%). Entre medias se colaba Aena, cuyas acciones se revalorizaban un 0,14%.

Y todo ello pese al estreno histórico de la firma estadounidense de inteligencia artificial Anthropic, que concluyó su primera jornada como empresa cotizada con una revalorización de sus acciones del 17,07%.

La empresa despidió así su estreno en el Nasdaq con un precio de 97,17 dólares, lo que equivale a una capitalización de mercado de 1,27 billones de dólares (1,16 billones de euros) o de 1,75 billones de dólares (1,6 billones de euros) sobre una base completamente diluida.

A pesar del fuerte impulso de Anthropic, el Nasdaq terminó la jornada con un retroceso superior al 2%, al igual que el Dow Jones, con los invesores aún con dudas sobre el auge de la IA.

Sangría en el resto de bolsas

El resto de los principales mercados europeos también inauguraban la última sesión de la semana en negativo. Francfort se dejaba un 1,4% a las 9.17 horas, mientras que Milán cedía un 1,2%, París caía un 0,8% y Londres perdía casi un 0,4%.

El índice Nikkei 225 de la Bolsa de Tokio y el selectivo Kospi de la Bolsa de Seúl han cerrado la última sesión de la semana con sendas caídas superiores al 5%, arrastrados una nueva jornada por las bajadas de los valores tecnológicos, tras los descensos superiores al 2% en Wall Street, a pesar de las fuertes subidas en el debut de Anthropic.

En concreto, el Nikkei se ha dejado un 5,06% al cierre de la sesión para cotizar en 56.436,65 puntos, perdiendo un 8% en la semana, aunque mantiene una revalorización de casi el 9% en lo que va de año.

Los valores vinculados a la tecnología protagonizaron fuertes caídas en la sesión del viernes, con el conglomerado SoftBank cediendo un 14,48%, mientras que Tokyo Electron bajaba un 7,06%; Advantest un 10,32%; y Kioxia un 11,66%.

De su lado, el índice Kospi de la Bolsa de Seúl cerraba la jornada con un retroceso del 5,21%, hasta los 4.869,96 puntos, elevando a casi un 8% las pérdidas acumuladas durante la semana. No obstante, en lo que va de año el selectivo se revaloriza un 13%.

Los valores relacionados con los microprocesadores y la tecnología registraron fuertes caídas en la última sesión de la semana, incluyendo un descenso del 7,01% para Samsung y del 5,92% para SK Hynix. Asimismo, SK Square y SK Telekom bajaban un 8,39% y un 13,09%, respectivamente.

Las caídas en las bolsas de Tokio y Seúl secundaban los descensos generalizados en la sesión del jueves en Wall Street, con retrocesos del 2,25% para el Nasdaq, del 2,19% para el Dow Jones de Industriales y del 2,02% para el S&P500.

Por su parte, el barril de Brent se situaba en 91,8 dólares, un 0,1% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se mantenía estable en el entorno de los 82,47 dólares.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano con vencimiento a 10 años se moderaba al 3,947%, mientras que el euro, en su cruce frente al dólar, subía ligeramente, hasta intercambiarse a 1,0976 dólares por cada euro.