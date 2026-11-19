Anthropic ha protagonizado este jueves uno de los estrenos bursátiles más espectaculares de Wall Street. La compañía estadounidense de inteligencia artificial, responsable del asistente Claude, ha comenzado a cotizar en el Nasdaq bajo el símbolo ANT con una subida del 34,34%, hasta los 111,50 dólares por acción, frente a los 83 dólares fijados en su oferta pública de venta (OPV).

El debut ha elevado su valoración bursátil hasta aproximadamente dos billones de dólares, situándola entre las mayores compañías cotizadas de Estados Unidos y confirmando el enorme interés que sigue despertando la inteligencia artificial entre los inversores.

La operación llega precedida de una demanda extraordinaria. Anthropic fijó el miércoles el precio definitivo de sus acciones en 83 dólares, un 6,4% por encima del límite superior del rango inicialmente previsto, situado entre 70 y 78 dólares. Además, amplió la oferta desde 825 millones hasta 980 millones de títulos, lo que elevó el importe captado mediante la OPV a aproximadamente 81.300 millones de dólares. A esta cantidad se suma una colocación privada de 26.000 millones, con la que el volumen conjunto de la operación alcanza los 107.300 millones de dólares.

Se trata de la mayor salida a bolsa de la historia, por delante de la protagonizada por SpaceX el pasado junio. La valoración inicial de Anthropic al precio de colocación rondaba los 1,5 billones de dólares, una cifra que ha quedado ampliamente superada con las primeras operaciones en el mercado secundario.

El interés de los inversores ya se había dejado notar antes del estreno. Según destacaba Renta 4 Banco en su informe diario de mercados, los precios negociados en el mercado gris apuntaban a revalorizaciones cercanas al 20%. La firma señalaba que la operación constituía una de las principales pruebas para medir el apetito inversor por la inteligencia artificial en un momento marcado por las dudas sobre las elevadas valoraciones del sector.

La colocación también ha despertado el interés de los grandes grupos tecnológicos. Google, Microsoft, Nvidia y AMD se comprometieron a invertir conjuntamente 26.000 millones de dólares al precio de la OPV, mientras que Amazon y Google ya figuraban entre los principales accionistas de la compañía. Además, un 20% de la oferta se reservó a inversores minoristas, según los datos recogidos por Renta 4.

Los analisas anticipaban el repunte

La posibilidad de un estreno con importantes ganancias ya estaba sobre la mesa en los días previos a la cotización. Edmond de Rothschild Asset Management señalaba que no resultaría sorprendente que Anthropic siguiera los pasos de otras grandes salidas a bolsa recientes.

Los expertos apuntaban a un fuerte repunte inicial alimentado por la demanda acumulada durante el proceso de colocación. En su opinión, la operación presentaba numerosas similitudes con la de SpaceX, especialmente por el elevado interés de los inversores particulares, el reducido volumen relativo de acciones disponibles para negociar y los interrogantes relacionados con la gobernanza y el control accionarial.

Más allá de la evolución de la acción durante sus primeras horas, Edmond de Rothschild considera que la incorporación de Anthropic al mercado bursátil puede actuar como catalizador para el conjunto del sector tecnológico. Después de varios meses de rotación de las carteras hacia actividades más defensivas, la gestora cree que esta operación podría favorecer un renovado interés por las compañías vinculadas a la inteligencia artificial.

En concreto, los expertos consideran que la salida a bolsa supone un paso positivo para el desarrollo del ecosistema de inteligencia artificial, al permitir que otro de sus principales actores acceda a financiación a través de los mercados públicos.

La gestora también destaca las implicaciones para Nvidia y el mercado de semiconductores. Anthropic mantiene una estrategia agnóstica respecto a las GPU, sin depender exclusivamente de un único proveedor, lo que puede beneficiar al conjunto del sector y, al mismo tiempo, plantear nuevos interrogantes sobre el liderazgo dominante de Nvidia a largo plazo.

Este optimismo contrasta con la evolución más irregular del conjunto de Wall Street durante la jornada. Aunque el Nasdaq llegó a avanzar cerca de un 2% en los primeros compases de la sesión, posteriormente perdió buena parte de esas ganancias, reflejando las dudas que todavía rodean al sector tecnológico y a las compañías más expuestas al desarrollo de la inteligencia artificial.

Riesgo de comprar después

Sin embargo, las expectativas de una fuerte subida inicial contrastan con las advertencias sobre el comportamiento posterior de las grandes OPV.

Wolf von Rotberg, estratega de renta variable de J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management, recuerda que las mayores salidas a bolsa suelen ofrecer sus mejores rentabilidades durante las primeras semanas de negociación, mientras que su comportamiento a medio plazo resulta mucho más irregular.

Según un análisis de la gestora sobre las 20 mayores OPV de Estados Unidos durante los últimos 15 años, estas operaciones registraron una rentabilidad media del 15% durante sus primeros 30 días de cotización. Sin embargo, la ganancia se redujo al 10% transcurridos 90 días y se transformó en una pérdida media del 8% al cabo de un año.

Esta evolución refleja una de las principales dificultades para los inversores que acceden al mercado una vez completada la colocación. Los participantes institucionales que reciben acciones al precio inicial pueden beneficiarse de las subidas del estreno, mientras que quienes compran después deben asumir valoraciones potencialmente mucho más exigentes.

Von Rotberg identifica dos factores que ayudan a explicar este fenómeno. Por un lado, los bancos colocadores deben equilibrar el interés de las compañías por maximizar los fondos captados con el objetivo de ofrecer un precio atractivo a los compradores iniciales. Por otro, las grandes OPV suelen concentrarse en momentos de optimismo económico y bursátil, cuando las valoraciones son especialmente elevadas.

El estratega pone como ejemplo la salida a bolsa de SpaceX, que debutó el pasado junio a 135 dólares por acción y llegó a superar los 200 dólares durante sus primeras jornadas. Posteriormente, el valor corrigió hasta situarse ligeramente por debajo de su precio de emisión, según los datos recogidos por la gestora en noviembre.

La experiencia de SpaceX constituye así una advertencia para quienes interpretan las fuertes ganancias iniciales como una garantía de revalorización a largo plazo. En el caso de Anthropic, la subida del 34% registrada en su primera operación eleva considerablemente el precio de entrada para los inversores que no participaron en la colocación.