La cuenta atrás para una de las salidas a Bolsa más esperadas de Wall Street ha comenzado. Anthropic, la compañía de inteligencia artificial responsable del asistente Claude, afronta una semana decisiva para su futuro bursátil, con la mirada puesta en el próximo jueves 19 de noviembre, fecha prevista para su debut en el Nasdaq.

Sin embargo, mientras los inversores se preparan para una operación que podría recaudar hasta 64.400 millones de dólares, los analistas lanzan una advertencia: el entusiasmo por la inteligencia artificial no convierte automáticamente a Anthropic en una buena inversión.

La compañía ha fijado un rango indicativo de entre 70 y 78 dólares por acción, que situaría su valoración totalmente diluida en torno a 1,4 billones de dólares en el extremo superior. La cifra supone una rebaja del 30% respecto a los 2 billones de dólares que se habían barajado durante los preparativos de la operación. Un ajuste que, lejos de despejar todas las dudas, ha abierto un nuevo debate entre los expertos sobre cuánto están dispuestos a pagar los mercados por el crecimiento de la inteligencia artificial.

«El éxito comercial por sí solo no justifica cualquier valoración», advierte Pablo Vega, experto en finanzas de Roams. El analista considera que el precio planteado sigue siendo exigente, especialmente para una empresa que, pese a su extraordinaria expansión, todavía debe demostrar que puede transformar ese crecimiento en una rentabilidad sostenible.

En concreto, Vega señala que una valoración de 1,4 billones de dólares equivale aproximadamente a 21 veces los ingresos del tercer trimestre anualizados, una referencia que no debe confundirse con una previsión de facturación futura. Además, recuerda que Anthropic registró unas pérdidas operativas de 567 millones de dólares durante ese periodo.

«Dentro del rango, consideraríamos más prudente acercarse a los 70 dólares que a los 78, aunque tampoco hablaríamos de una ganga», sostiene el experto de Roams. A su juicio, la cuestión fundamental no es únicamente cuánto crece la empresa, sino qué parte de ese crecimiento terminará convirtiéndose en generación efectiva de caja.

Las advertencias de los analistas contrastan con el apetito que está despertando la operación entre los grandes inversores. La demanda de acciones de Anthropic supera ampliamente la oferta disponible, una circunstancia que podría empujar a los bancos colocadores a revisar al alza el precio definitivo.

Desde XTB señalan que las entidades encargadas de la colocación estarían estudiando ampliar el precio de salida ante el elevado interés de los inversores. El objetivo sería aproximar la valoración de la compañía a 1,5 billones de dólares, frente a los 1,4 billones inicialmente contemplados en el extremo superior del rango.

En la misma línea, Vega apunta a que las peticiones de compra podrían favorecer una colocación en la parte alta de la horquilla, o incluso una revisión al alza. No obstante, insiste: «Cuanto más suba el precio de colocación, más exigente será la valoración que asuma el comprador».

Semana decisiva para Anthropic

El calendario de Anthropic concentra dos momentos fundamentales en los próximos días. La previsión es que el miércoles 18 de noviembre se conozca el precio definitivo de colocación, una vez concluido el proceso de presentación de la compañía a los inversores y analizada la demanda recibida.

Un día después, el jueves 19 de noviembre, se espera que sus acciones comiencen a cotizar en el Nasdaq bajo el símbolo ANT, siempre que se completen los trámites necesarios.

La atención del mercado estará puesta tanto en el precio final como en el comportamiento de la acción durante sus primeras horas de negociación. Una apertura muy por encima del precio de colocación podría reforzar la percepción de que el apetito por las grandes compañías de inteligencia artificial continúa intacto.

Sin embargo, los expertos recuerdan que una subida inicial no necesariamente anticipa una trayectoria bursátil favorable. «Esperamos una acogida inicial fuerte, con posibilidad de subidas en el estreno, aunque esas peticiones no garantizan rentabilidad», señala Vega. El experto recuerda además que la caída del 5,5% del Nasdaq registrada el pasado 5 de noviembre puso de manifiesto la sensibilidad del mercado ante los riesgos asociados a la inteligencia artificial.

En consecuencia, la primera sesión bursátil de Anthropic podría convertirse en una prueba de fuego para medir hasta qué punto los inversores siguen dispuestos a asumir valoraciones elevadas en el sector tecnológico.

Los datos financieros publicados por la compañía permiten entender por qué su salida a Bolsa ha despertado tanta expectación. Anthropic alcanzó a finales de octubre una tasa de ingresos anualizada de 81.000 millones de dólares, unos 10.000 millones más que al cierre de septiembre. Durante el tercer trimestre, sus ingresos ascendieron a unos 17.000 millones de dólares, con un crecimiento cercano al 50% respecto al trimestre anterior.

Se trata de una expansión que refuerza su posición en el mercado de la inteligencia artificial y que, según el análisis de XTB, sitúa su facturación trimestral por encima de los aproximadamente 10.000 millones de dólares atribuidos a OpenAI en el mismo periodo.

Los analistas aconsejan ser prudentes

Uno de los principales riesgos de la operación reside en la posibilidad de que los inversores particulares terminen pagando un precio considerablemente superior al fijado en la OPV si las acciones se disparan durante su estreno.

«Para un minorista sin elevada tolerancia al riesgo, nuestra postura sería esperar a conocer los primeros resultados como cotizada y cómo se forma el precio», sostiene el experto de Roams.

El analista recuerda que la empresa acumula compromisos futuros de infraestructura y computación próximos a los 900.000 millones de dólares. Aunque estas obligaciones no equivalen directamente a deuda financiera, sí exigen mantener un crecimiento considerable para sostener el negocio.

A estos factores se suman la creciente competencia en el sector, la volatilidad de las compañías tecnológicas y el riesgo derivado de la evolución del dólar frente al euro para los inversores españoles.

«Comprar en el estreno tampoco garantiza acceder al precio de la OPV: si la acción abre disparada, el particular puede asumir una valoración mucho mayor», explica Vega, quien recuerda que esperar a que la cotización se estabilice tampoco asegura conseguir un precio más bajo.

Más allá de la evolución de sus propias acciones, el estreno bursátil de Anthropic podría convertirse en un acontecimiento decisivo para el conjunto de la industria de la inteligencia artificial.

Su cotización permitirá observar cuánto está dispuesto a pagar el mercado por el crecimiento de una empresa especializada en modelos avanzados de IA y cómo valora sus enormes necesidades de inversión en infraestructura tecnológica.

El comportamiento de Anthropic también podría servir de referencia para una futura salida a Bolsa de OpenAI, su principal competidor en el desarrollo de inteligencia artificial generativa.

Si bien, para los expertos, el verdadero punto de inflexión llegará cuando estas compañías demuestren que pueden financiar su expansión con los recursos generados por su propio negocio. La gran incógnita ya no es únicamente cuánto puede subir Anthropic en su primera sesión, sino cuánto tiempo será capaz de sostener el precio que Wall Street está dispuesto a pagar por ella.