Microsoft ha puesto contra las cuerdas a miles de empresas y organismos públicos de todo el planeta. Una caída masiva de sus servicios en la nube, iniciada este jueves en Estados Unidos y extendida durante el viernes por Asia-Pacífico, ha dejado a numerosos usuarios sin acceso al correo electrónico, herramientas de trabajo y aplicaciones de inteligencia artificial.

El incidente afecta a Outlook, Teams, Copilot y otros servicios de Microsoft 365. Según medios estadounidenses, Downdetector registró más de 130.000 avisos de problemas con Outlook en Estados Unidos durante el momento más crítico. Las incidencias se extendieron a 74 países y territorios.

La dimensión del apagón va mucho más allá de los usuarios particulares. Organismos gubernamentales de Estados Unidos, Japón y Australia han sufrido interrupciones. También se han visto afectadas aerolíneas indias, entidades financieras taiwanesas y las conexiones de Microsoft utilizadas por OpenAI y Anthropic.

La crisis ha llegado incluso a los mercados financieros. El fabricante estadounidense de vehículos eléctricos Workhorse Group ha aplazado hasta el lunes la publicación de sus resultados trimestrales por las interrupciones provocadas por Microsoft. Bloomberg cifra en unos 200.000 los avisos de incidencias acumulados en distintos servicios durante el pico de la crisis.

Microsoft atribuye los problemas a servidores que dejaron de responder inesperadamente. Sus intentos de recuperación solo han conseguido mejoras parciales, mientras la compañía descarta, por ahora, indicios de actividad maliciosa.