Wall Street ha sufrido un terremoto bursátil que podría convertirse en una oportunidad para las empresas españolas. La crisis de confianza en la inteligencia artificial provocó el pasado jueves 5 de noviembre una pérdida de 2,5 billones de dólares de capitalización en el Nasdaq 100 en una sola sesión. El desplome, unido a la incertidumbre política tras las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, ha reavivado el interés por diversificar las carteras fuera de las grandes tecnológicas.

En ese escenario, el Ibex 35 aparece como una posible alternativa para el capital internacional, con Santander, BBVA, IAG y ArcelorMittal entre los valores que podrían beneficiarse.

El golpe a las tecnológicas fue especialmente intenso. El Nasdaq Composite retrocedió un 5,5% en aquella jornada, mientras el Nasdaq 100 cayó un 6,4%. El S&P 500 perdió un 4,4% y el Dow Jones cedió un 3,4%. Las ventas castigaron a las compañías más vinculadas al desarrollo de la IA, entre ellas Nvidia y AMD, que registraron caídas superiores al 9% y próximas al 17%, respectivamente.

Detrás de estas pérdidas se encuentran las crecientes dudas sobre las inversiones multimillonarias destinadas a centros de datos, semiconductores e infraestructuras energéticas. El mercado lleva meses cuestionando cuánto tiempo necesitarán las grandes tecnológicas para rentabilizar esos desembolsos y si sus elevadas valoraciones bursátiles están justificadas.

Si bien la dimensión de la corrección se refleja especialmente en Nvidia, una de las grandes protagonistas del auge de la inteligencia artificial. La compañía ha perdido más de 1,5 billones de dólares de capitalización desde sus máximos de octubre. Y esto no sólo afecta a la compañía de Jensen Huang. El peso de las grandes tecnológicas en los índices estadounidenses amplifica el impacto de cualquier cambio en las expectativas de crecimiento.

Crisis de la IA y midterms

Por su parte, la corrección de Wall Street coincide con el nuevo escenario político surgido de las elecciones de medio mandato estadounidenses junto con una posible desescalada del conflicto en Oriente Medio, una perspectiva que ha contribuido a aliviar los precios energéticos. Según XTB, el Brent llegó a caer alrededor de un 6% el lunes y el martes ya rondaba los 80 dólares, un movimiento que, de mantenerse, podría reducir los costes empresariales y moderar la inflación.

Con todo esto por delante, mientras Wall Street atraviesa este episodio de volatilidad, la Bolsa española gana protagonismo como posible destino de inversiones internacionales.

Pero el interés estadounidense por la Bolsa española no es nuevo. Según los datos de Bolsas y Mercados Españoles (BME) correspondientes a junio de 2026, los inversores institucionales de Estados Unidos ya mantenían posiciones valoradas en 135.890 millones de euros en compañías del Ibex 35, una cifra que refleja su importante presencia en el mercado español incluso antes de la última sacudida de Wall Street.

La oportunidad reside en una posible redistribución de las carteras. Si los inversores reducen su exposición a las grandes tecnológicas estadounidenses, podrían buscar compañías con fuentes de ingresos diferentes y valoraciones menos vinculadas a las expectativas sobre la inteligencia artificial.

XTB destaca que el Ibex presenta una composición muy distinta a la de Wall Street, con un mayor peso de la banca, las eléctricas, las infraestructuras, la industria y el turismo. Esta estructura podría convertir al mercado español en una alternativa para diversificar riesgos. Sin embargo, la firma también advierte de que sustituir una concentración excesiva en tecnológicas por otra en bancos no elimina la exposición a posibles correcciones.

El Ibex recupera sus máximos

La Bolsa española ya ha mostrado señales de fortaleza frente a las turbulencias internacionales. Durante la sesión del martes 10 de noviembre, el Ibex 35 volvió a superar los 20.000 puntos, impulsado por las expectativas de una reducción de las tensiones energéticas y por el mejor comportamiento de distintos sectores.

Entre las subidas destaca el impulso de la banca; CaixaBank, Santander, Unicaja y BBVA lideraban la última sesión del selectivo. En este contexto, Santander y BBVA podrían beneficiarse de una inflación más moderada y de una mayor demanda de crédito si mejora la confianza económica.

No obstante, unas eventuales bajadas de tipos de interés también podrían estrechar sus márgenes, por lo que el impacto final dependerá de la evolución de la política monetaria.

En el sector turístico, IAG aparece entre las compañías con una relación más directa con el precio del petróleo. Pablo Vega, experto financiero en Roams, recuerda que el beneficio operativo trimestral de la aerolínea retrocedió alrededor de un 16%. Un combustible más barato podría aliviar sus costes y favorecer sus resultados, aunque las coberturas contratadas retrasarían parte de ese ahorro. También, Aena y Meliá podrían beneficiarse de una recuperación de la confianza para viajar y de una reducción de los costes energéticos.

En la industria, XTB destaca las perspectivas de ArcelorMittal. La firma considera que las medidas comerciales europeas podrían favorecer los precios del acero y mejorar los beneficios de la compañía durante 2027.

Si bien, el impacto no sería positivo para todas las cotizadas. Repsol podría verse perjudicada por un petróleo más barato en su negocio de exploración y producción. Por su parte, Iberdrola, que prevé invertir 16.000 millones de euros en Estados Unidos hasta 2028, dependerá también de la estabilidad regulatoria y de la evolución de los permisos para sus proyectos.

Más allá de las empresas, Vega señala que una resolución diplomática del conflicto podría favorecer al conjunto de la economía española. En un escenario condicionado del Banco de España, el crecimiento del PIB alcanzaría el 2,2% en 2027 y la inflación sería medio punto inferior a la prevista en el escenario central.

Alternativas a Wall Street

La búsqueda de oportunidades fuera de las grandes tecnológicas estadounidenses no se limita al Ibex. XTB identifica China e India como posibles destinos de inversión ante las dificultades regulatorias y energéticas que podrían afrontar algunos proyectos tecnológicos en Estados Unidos.

También destaca el atractivo de las empresas que reparten dividendos y de los sectores defensivos, menos dependientes de expectativas extraordinarias de crecimiento.

El oro constituye otra alternativa para los inversores que buscan protección frente a la incertidumbre política y financiera. XTB apunta a las futuras negociaciones sobre el techo de deuda estadounidense como uno de los posibles catalizadores de su demanda.

La sacudida tecnológica ha abierto así un nuevo escenario para los mercados internacionales. El Ibex tiene la oportunidad de ganar peso en las carteras globales y sus grandes empresas podrían beneficiarse de una mayor diversificación del capital estadounidense. La incógnita es si ese interés se traducirá en nuevas inversiones sostenidas o si la recuperación de Wall Street terminará frenando el movimiento.

Por ahora, la Bolsa española ha demostrado capacidad para resistir la tormenta tecnológica. El siguiente paso será comprobar si puede convertir esa fortaleza en una entrada efectiva de capital extranjero.