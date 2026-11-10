Banco Santander se enfrenta a una de las grandes incógnitas de su futuro institucional: quién asumirá la presidencia cuando Ana Botín decida abandonar el cargo. La banquera ha confirmado este martes que será la última integrante de su familia en dirigir la entidad, una declaración que pone fin a la expectativa de una quinta generación de los Botín al frente del grupo financiero.

La afirmación supone un punto de inflexión para una institución cuya historia ha estado estrechamente vinculada a la familia desde comienzos del siglo XX. Sin embargo, lejos de anunciar una retirada inmediata, Botín ha dejado claro que todavía tiene objetivos pendientes y que su salida no está prevista a corto plazo.

La decisión abre una nueva etapa de reflexión sobre el modelo de gobierno de Santander. La eventual sucesión no solo implicará elegir a un nuevo presidente, sino también determinar si el banco mantiene una presidencia ejecutiva o evoluciona hacia un esquema en el que el consejero delegado concentre la gestión y el presidente asuma funciones principalmente institucionales.

En ese contexto, tres miembros de la actual cúpula se postulan como posibles candidatos; Héctor Grisi, Glenn Hutchins y José Antonio Álvarez. Los tres presentan trayectorias y responsabilidades que permiten analizar diferentes fórmulas para el futuro liderazgo.

Grisi y la gestión del banco

Héctor Grisi ocupa actualmente la posición ejecutiva más relevante del grupo después de Ana Botín. Nombrado consejero delegado en enero de 2023, el directivo mexicano-español asumió la responsabilidad de gestionar las operaciones del banco y ejecutar su estrategia global.

Su trayectoria dentro de Santander comenzó en 2015, cuando se incorporó como presidente ejecutivo y consejero delegado de Santander México. Posteriormente asumió responsabilidades sobre Norteamérica, uno de los mercados estratégicos del grupo.

Antes de llegar a Santander desarrolló una extensa carrera en Credit Suisse, donde ocupó puestos directivos vinculados a banca de inversión y a las operaciones en México y Centroamérica. Su situación actual adquiere especial relevancia ante la posibilidad de que Santander adopte un modelo de presidencia no ejecutiva.

Si ese cambio se materializase mientras Botín continúa en el cargo, Grisi podría asumir una mayor concentración de responsabilidades ejecutivas sin necesidad de convertirse en presidente. Si la transformación coincidiera con la salida definitiva de Botín, el consejo tendría que definir tanto la presidencia como el reparto de funciones con el consejero delegado.

Por otro lado está Glenn Hutchins representa un perfil diferente. El empresario estadounidense es vicepresidente y consejero coordinador de Santander, posiciones que lo vinculan directamente con las funciones de supervisión y gobierno corporativo.

Incorporado al consejo en 2022, Hutchins es cofundador de Silver Lake, firma especializada en inversiones tecnológicas. Su trayectoria incluye responsabilidades en Blackstone y presencia en consejos de administración de grandes compañías internacionales.

Su experiencia en los mercados financieros estadounidenses, la inversión y las relaciones con inversores institucionales aporta un elemento diferencial dentro de la estructura de gobierno del Santander.

En un escenario de presidencia no ejecutiva, el perfil de Hutchins encajaría con una función centrada en la coordinación del consejo, la supervisión de la dirección y las relaciones con los accionistas.

Su condición de consejero coordinador es particularmente relevante porque se trata de una figura destinada a reforzar el equilibrio dentro del órgano de administración, especialmente en organizaciones con una presidencia ejecutiva.

Y también resuena, José Antonio Álvarez es otro de los perfiles con un profundo conocimiento de la estructura interna de Santander. El directivo se incorporó al grupo en 2002 y ocupó responsabilidades financieras antes de convertirse en consejero delegado, cargo que desempeñó entre 2015 y 2022. Posteriormente pasó a ejercer funciones no ejecutivas como vicepresidente del banco.

Durante su etapa en la dirección participó en la gestión de un grupo con presencia en Europa y América y mantuvo una relación continuada con inversores, supervisores y mercados financieros.

Su trayectoria le proporciona experiencia tanto en la gestión cotidiana de la entidad como en el funcionamiento de sus órganos de gobierno. Precisamente esa combinación permite examinar su perfil ante una eventual transición hacia una presidencia no ejecutiva. A diferencia de Grisi, Álvarez ya ha completado una etapa como primer ejecutivo y actualmente desempeña un papel de supervisión.

Cambios en el modelo del banco

Más allá de los nombres, el principal interrogante está en la estructura de poder que adoptará Santander cuando Ana Botín abandone la presidencia. Actualmente, el banco mantiene una presidencia ejecutiva y un consejero delegado, con funciones diferenciadas dentro del sistema de gobierno corporativo.

Sin embargo, una futura transición hacia una presidencia no ejecutiva modificaría el equilibrio entre ambas posiciones.

En ese escenario, el presidente concentraría principalmente las funciones de dirección del consejo, supervisión estratégica y representación institucional, mientras que el consejero delegado mantendría la responsabilidad sobre la gestión empresarial.

Santander ya dispone de mecanismos formales de sucesión por lo que la eventual sustitución de Ana Botín no partiría de cero. El banco recoge en sus informes de gobierno corporativo la existencia de planes de sucesión destinados a garantizar transiciones ordenadas en sus órganos de administración.

Además, la declaración de Ana Botín tampoco implica una retirada completa de la familia de la estructura de poder del grupo. La presidenta ha expresado su deseo de que, aunque ningún Botín vuelva a ocupar la máxima responsabilidad ejecutiva, la familia continúe representada en el consejo de administración.

Actualmente, su hermano Javier Botín forma parte del órgano de gobierno como consejero externo. La continuidad de esa presencia podría permitir que la familia mantuviera una vinculación institucional con la entidad sin participar directamente en su gestión ejecutiva.

Este escenario marcaría una diferencia respecto al modelo histórico de Santander: la familia conservaría representación en el gobierno corporativo, mientras que la presidencia pasaría a manos de un profesional ajeno a la saga.

También abre la posibilidad de que la elección del futuro presidente responda a criterios diferentes de los que han definido la sucesión familiar durante más de un siglo.

De todos modos, todavía es pronto para señalar al elegido ya que se espera que Ana Botín, de 66 años, que preside Santander desde septiembre de 2014, cuando asumió el cargo tras el fallecimiento de su padre, Emilio Botín, mantenga su liderazgo hasta los 75 años.