La presidenta ejecutiva de Banco Santander, Ana Botín, ha aprovechado el reciente castigo bursátil sufrido por la entidad para reforzar su apuesta por el banco con la compra de medio millón de acciones en apenas dos días, por un importe conjunto de más de cinco millones de euros. Las adquisiciones se producen después de que los títulos del grupo cántabro se desplomaran un 12% la pasada semana tras presentar sus resultados, en un movimiento que refleja la confianza de su máxima responsable en la evolución de la entidad.

En concreto, Botín adquirió el pasado viernes 30 de octubre 200.000 acciones de Santander por un importe total de 2.042.000 euros, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Las adquisiciones se realizaron a través de la sociedad Bafimar en dos operaciones, a precios comprendidos entre los 10,25 y los 10,16 euros por título, con un precio medio de 10,21 euros por acción. En concreto, la firma compró un paquete de 100.000 títulos a 10,25 euros y otro de otras 100.000 acciones a 10,16 euros.

Estas operaciones se suman a las realizadas el jueves anterior, cuando Botín adquirió otras 300.000 acciones a un precio medio de 10,36 euros por título, por las que desembolsó 3.108.000 euros. De este modo, la presidenta ejecutiva ha invertido un total de 5.150.000 euros en la compra de medio millón de acciones en apenas dos jornadas.

Las adquisiciones se producen en un momento de presión sobre las cotizaciones de los bancos, que la semana pasada perdieron terreno tras presentar sus resultados. Aunque la entidad elevó un 16% su beneficio neto en los nueve primeros meses del año, hasta los 11.176 millones de euros, impulsada por el negocio minorista y la banca de inversión, los resultados no convencieron plenamente al mercado.

Los analistas pusieron el foco en que Santander no logró superar las previsiones de ingresos y en las incertidumbres derivadas del resultado electoral en Brasil, uno de los mercados clave para el grupo. Este contexto llevó a los inversores a castigar los títulos del banco, pese a la mejora de sus ganancias.

Reacción en bolsa

La compra de acciones por parte de Botín puede interpretarse como una señal de confianza en la evolución de Santander en un momento en el que el mercado cuestiona algunos aspectos de sus resultados y perspectivas. No obstante, estas operaciones no garantizan una recuperación de la cotización ni permiten anticipar su evolución futura.

Este miércoles, los títulos de Santander retomaban el tono positivo y lideraban las ganancias del Ibex 35, con una subida del 5,26% a las 13.30 horas, hasta los 10,76 euros por acción, en una jornada marcada por la reacción de los mercados a los resultados de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.