Pedro Sánchez deja a Formentera con la mitad de plazas de la Guardia Civil vacantes, pese a ser el punto de llegada del aluvión de pateras que sufre Baleares. Hay que tener en cuenta que desde 2024 las islas de Ibiza y Formentera son el nuevo destino favorito para las embarcaciones que llegan a las costas del archipiélago.

Anteriormente, era Mallorca la isla balear que concentraba la mayor parte de las llegadas de los cayucos, con un 80% del total. Sin embargo, desde entonces las llegadas se han repartido de forma distinta y ahora son Ibiza y Formentera las que representan el 60% del total de llegadas de inmigrantes y pateras.

De hecho, la isla ha recibido en lo que va de 2026 a 2.700, una cifra que equivale a casi el 23% de los aproximadamente de sus 12.000 habitantes y cuenta actualmente con 240 menores inmigrantes no acompañados (menas) bajo tutela y numerosos expedientes pendientes de cierre, con una presión sostenida y constante sobre los servicios de acogimiento que pone a prueba la capacidad de respuesta de una isla con recursos e infraestructuras limitados.

Se da la circunstancia de que esta emergencia migratoria sucede, cuando una de las principales carencias de las múltiples que tiene la menor de las Islas Baleares se encuentra en la dotación efectiva de agentes de la Guardia Civil. Aunque la plantilla prevista para Formentera ha pasado de 27 plazas en 2023 a 48 en 2026, este aumento no se ha traducido en una cobertura efectiva de todos los puestos.

Según los datos difundidos este mismo mes de noviembre por la asociación profesional JUCIL, el número de agentes presentes en la isla oscila entre 26 y 30, lo que supone una cobertura aproximada de entre el 54 % y el 63 % de la plantilla prevista.

A esta insuficiencia se añade la elevada rotación de efectivos, que dificulta la consolidación de equipos estables y la continuidad del servicio.

Estas circunstancias resultan especialmente preocupantes en una isla que experimenta un importante incremento de población durante los meses de verano (una media de 450.000 turistas) y que debe atender, además de las necesidades ordinarias de seguridad ciudadana, las actuaciones relacionadas con la vigilancia del litoral y la llegada de pateras.

Ante este panorama, el PP balear instará en el Parlament al Gobierno de España a incrementar y a estabilizar los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Formentera y a reforzar los medios de vigilancia y salvamento marítimo, garantizando una respuesta adecuada a las necesidades de la isla.

Para ello es clave establecer incentivos económicos y profesionales, mejorar la indemnización por residencia (entre 260 y 700 euros/mes en función del grupo o escala) y adoptar medidas específicas para favorecer la cobertura de las plazas de difícil provisión y la permanencia de los empleados públicos estatales destinados a Formentera.