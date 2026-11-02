Baleares lleva el camino de batir nuevamente un récord histórico en la llegada de pateras y de inmigrantes ilegales a sus costas. Según las datos que diariamente difunde la Delegación del Gobierno, la suma de ilegales llegados entre enero y octubre es este año un 12,1% superior al mismo periodo del año pasado.

Durante el mes de octubre fueron interceptados en las aguas o las costas de Baleares 718 inmigrantes ilegales, según los datos oficiales del Gobierno. Son casi 300 más que en octubre de 2025, 10 más que el mes anterior cada día. No hay que olvidar que en 2025 Baleares ya reventó su récord histórico anterior.

El acumulado enero-octubre de 2026 es un 12,1% superior al de 2025 con 6.846 inmigrantes ilegales interceptados frente a los 6.102 en el año del récord absoluto, 2025.

El archipiélago balear lleva casi una década disparando el número de llegadas de inmigrantes ilegales en patera y la culpa la tiene en exclusiva la consolidación de la ruta argelina ante la que el Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez no ha hecho más que ponerse de perfil por mucho que las administraciones de las islas le reclamen soluciones.

Quedan dos meses para finalizar el año y poder cerrar un nuevo balance. En 2025 fueron interceptados 7.135 en el total de los 12 meses. Este año, Baleares ya está tan sólo a 289 llegadas para igualar el global del año pasado. Teniendo en cuenta que noviembre y diciembre promedian históricamente 500 interceptaciones al mes en las islas, todo hace pensar que el incremento parcial del 12,1% acumulado a día de hoy acabará disparándose a final de año.

Ya en septiembre, las Islas Baleares se se quedarona tan sólo 17 inmigrantes ilegales de igualar el récord histórico de llegadas de ilegales en patera a las costas del archipiélago. Delegación del Gobierno ha detallado la interceptación total de 1.367 ilegales durante septiembre, muy cerca del récord absoluto, registrado en agosto de 2025, con 1.384.

Los 1.367 ilegales interceptados en la costa o en las aguas de Baleares en septiembre lo hicieron repartidos en 83 pateras. Los promedios rozan también el escándalo al que el Gobierno de Pedro Sánchez sigue sin poner remedio: más de 45 ilegales cada día en casi tres pateras llegadas todos los días del último mes computado, que es septiembre.