El PSOE de Pedro Sánchez ha recurrido a estereotipos en un vídeo de campaña para burlarse del votante del PP y de Vox y acusarlo de desmovilizar. Las imágenes ponen en boca de un presunto simpatizante de la derecha las siguientes palabras: «Quedaos en casa, progres». Los socialistas lo han difundido en sus redes este domingo y se ha emitido también en el mitin que esa misma jornada se ha celebrado en Murcia.

El vídeo empieza con una mujer con un ostentoso collar y unos pendientes a juego, luciendo un abrigo de pelo aparentemente de lujo con un texto en primer plano en el que podía leerse «mensaje para los progresistas de este país».

Además de esta mujer, aparece, a continuación, un señor con un bigote vistiendo de traje y corbata; una chica con una pulsera de España y un vestido de cuello alto; otro hombre con una boina, camisa y chaqueta acolchada; otro individuo con el cabello peinado hacia atrás, también luciendo bigote y portando una americana con una camisa y, debajo, un pañuelo a modo de bufanda por dentro de la camisa; otra mujer de media meleno y un jersey atado sobre los hombros, y, el último, un chico con camisa a cuadros, chaleco y pulseras de España.

El PSOE atribuye a estas personas los rasgos estereotípicos de los votantes del PP y de Vox e intenta asociar a esos votantes con una supuesta llamada a la desmovilización. «No votéis. ¿Para qué vais a votar? Es inútil. No podéis evitar lo que viene», dice la primera.

Llamamiento a la movilización

Acto seguido, la siguiente persona pregunta: «¿Es que no veis la televisión? ¿No escucháis la radio? Pero si lo estamos diciendo todo el rato». «¡Chao, pescao!», asegura otra persona, utilizando las palabras proferidas por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para rechazar su vinculación con las prácticas del que fuera su pareja, Alberto González Amador. «El 29 ya vamos nosotros, nosotros siempre vamos», añade el vídeo.

Otra de las personas que aparecen califica de «chorrada» la idea de «poner más impuestos a los más ricos». «¿De verdad te crees que lo vamos a permitir? ¿Y esa idiotez de los fondos buitre? Yo tengo 15 pisos. Tú me ves cara de buitre», manifiesta otro de los individuos.

Una de las mujeres que se introducen en el vídeo ironiza con el lema «no a la guerra». «¿Pero a quién le importa lo que pasa a miles de kilómetros de aquí?», espeta a continuación.

No es la única causa socialista de la que hacen mofa en el vídeo para llamar a la movilización contra el PP y Vox: «¿Y a mí qué me importa el cambio climático? Pero si yo no lo voy a vivir».

Otro de los actores del vídeo dice que los votantes de izquierdas son «unos tristes». «El esfuerzo inútil conduce a la melancolía», indica. Y les afea «esas discusiones» en «asambleas».

«Porque vosotros sois mucho de hablar, nosotros somos más de hacer. Vaya que sí vamos a hacer», dice otra persona en un tono amenazante. «¿Y sabéis lo que vamos a hacer? Deshacer todo lo que habéis hecho vosotros», añade. «El 29, ¡motosierra!», grita el siguiente.

«¡Fuera Ministerio de Igualdad! ¡Fuera pensiones! ¡Fuera Sanidad Pública! ¡Fuera inmigrantes!», espetan los protagonistas de este spot publicitario.

«Zurdo, quédate en casa, que acá no tenés nada que hacer», apostillan. Y una serie de voces dicen: «De verdad. No votéis. Que votéis. No votéis. El 29 de noviembre, quedaos en casa. Progres, no tenéis nada que hacer». Y el vídeo electoral de los socialistas termina diciendo: «El 29-N vota con fuerza. Vota PSOE».