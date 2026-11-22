El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas vive un caos absoluto este domingo debido a una avería del tren lanzadera de la terminal 4. El fallo ha provocado un colapso en las instalaciones y ha dejado atrapados a cientos de pasajeros en colas kilométricas. La incidencia ha obligado a improvisar un servicio de autobuses para trasladar a los viajeros entre las terminales T4 y T4S, mientras que la indignación de los afectados con destinos internacionales ha desatado momentos de tensión.

Aena ha informado de que el fallo en el sistema ha comenzado al mediodía. Asimismo, el gestor aeroportuario ha adelantado que el servicio ferroviario ya se ha restablecido en uno de los sentidos y que los servicios técnicos continúan trabajando para lograr solventar la avería y normalizar la circulación lo antes posible .

La avería, que ha provocado el corte repentino del tren automático, ha obligado a canalizar a miles de pasajeros hacia el servicio de autobuses para absorber el flujo habitual en el aeropuerto de Barajas. En sólo unos minutos se han formado colas kilométricas que recorrían los pasillos de toda la terminal, tal y como se ha podido ver a través de los vídeos publicados por los usuarios en las redes sociales. Las largas filas se han extendido desde las puertas de embarque H hasta la K y han llegado a bloquear por momentos el tránsito.

Donde se ha vivido una mayor concentración de pasajeros ha sido en el acceso al control de pasaportes en la T4 Satélite, desde donde se abordan principalmente los vuelos internacionales y fuera del espacio Schengen. Ante esta situación y el lento avance provocado por la aglomeración, cientos de pasajeros han vivido momentos de nerviosismo ante el temor a perder sus enlaces, muchos de ellos con destino fuera del continente europeo.

Para solventar la incidencia, Aena ha dispuesto un dispositivo especial de 14 autobuses para trasladar a los pasajeros, pero la capacidad de los vehículos se ha visto desbordada ante la cantidad de personas. Por su parte, las aerolíneas intentan reubicar a los afectados en otros vuelos y ajustar sus horarios de despegue.