Santiago Abascal vuelve a movilizar a cientos de zaragozanos este domingo que hacen cola para escuchar sus propuestas contra la inmigración ilegal, mientras vecinos denuncian inseguridad, falta de ayudas y el hartazgo con la gestión política del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Este domingo, Zaragoza ha vuelto a demostrar que la inmigración ilegal y la inseguridad son dos de las preocupaciones que movilizan al electorado de Vox. Santiago Abascal ha congregado a una multitud en su visita a la capital aragonesa, donde decenas de ciudadanos han aguardado durante largo rato para acceder al acto y escuchar al líder de Vox, que ha convertido la defensa de la seguridad, el control de las fronteras y la prioridad de los españoles en sus principales banderas políticas.

El ambiente a las puertas del acto era de expectación. Es la tercera vez que viene el líder de Vox, Santiago Abascal, en menos de un año. Algunos llevaban símbolos patrióticos, como una cinta de la Virgen del Pilar con la bandera de España, en una jornada en la que el sentimiento de identidad nacional también estuvo muy presente.

«Me transmite mucha confianza sus palabras. Tiene que haber un cambio ya», resumía un joven que había esperado para entrar. «El PP no tiene lo que tiene que tener para poner solución al problema de la inmigración», criticaba una mujer, que reclamaba medidas más firmes.

La inmigración ilegal es el principal hilo conductor de las conversaciones entre los ciudadanos que acudieron a escuchar a Abascal. Varios defendían que España debe exigir el cumplimiento de la ley y evitar las entradas irregulares. «Lo único que quiere es que la gente venga con papeles, como debía de ser, y no entrar ilegalmente como están entrando», expresaba una entrevistada, que vinculaba esa exigencia con la preocupación por la seguridad en Zaragoza.

La sensación de inseguridad también apareció en los testimonios recogidos durante el acto. «¿Zaragoza tiene un problema de inseguridad? Yo creo que sí», respondía una vecina, que reclamaba que las autoridades actúen ante lo que considera un deterioro de la convivencia.

El malestar también se dirige contra el PSOE y, especialmente, contra Pilar Alegría, ex ministra y candidata socialista en Aragón, a quien varios asistentes responsabilizan de las políticas del Gobierno. «Pilar Alegría, nada. Olvídate de Pilar Alegría», respondía tajante una zaragozana al ser preguntada por la dirigente socialista. «Alegría, nada, nada», insistía otra, dejando claro que no cuenta con su apoyo.

El rechazo al PSOE se mezcla con las críticas al PP, al que algunos ciudadanos consideran incapaz de poner freno a la inmigración ilegal. Entre los asistentes hay quienes ven en Vox la única alternativa para impulsar un cambio en las políticas migratorias y de seguridad. La negociación entre PP y Vox en Aragón también aparece en las conversaciones, con ciudadanos que mencionan medidas relacionadas con las ayudas a los menores extranjeros no acompañados (menas) y el burka.

Zaragoza, con la criminalidad al alza

El descontento expresado por los vecinos coincide con un incremento de los delitos registrados en Zaragoza. Los datos del Ministerio del Interior correspondientes al primer semestre de 2026 reflejan un aumento de la criminalidad convencional del 4,8%, con 12.010 infracciones frente a las 11.464 contabilizadas en el mismo periodo del año anterior.

Los robos con violencia e intimidación se dispararon un 23,2% en Zaragoza durante el primer semestre de 2026. La ciudad registró 631 robos con violencia e intimidación, frente a los 512 del mismo periodo de 2025. También aumentaron los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, que pasaron de 417 a 544, un 30,5% más. Los robos en viviendas subieron un 28,8%, hasta los 344 casos, mientras que los delitos contra la libertad sexual crecieron un 8,9%, con 135 denuncias registradas.

Estas cifras alimentan la preocupación que expresan los ciudadanos en la calle, aunque los datos estadísticos no permiten atribuir el aumento de los delitos a la inmigración ni identificar la nacionalidad de sus autores. Es precisamente la percepción de inseguridad y la exigencia de que las administraciones respondan a los problemas cotidianos lo que aparece de forma recurrente en los testimonios recogidos.

«Mi pareja está enferma, no puede trabajar y ni le dan ayudas, ni le dan pagas, ni le dan nada. Y luego resulta que a los otros partidos se lo dan todo a los que vienen de fuera», denunciaba una mujer, que lamentaba lo que considera una desigualdad en el reparto de las ayudas públicas.

La entrevistada relataba también un episodio violento que sufrió su hermana cuando iba a trabajar: «Le tiraron de un chico con un patinete. Ya sabemos de dónde. Le tiraron de la cadena y le hicieron una herida en el cuello». Su testimonio refleja el temor y la indignación de algunos vecinos, que reclaman más protección y una respuesta contundente frente a los delitos.

«Que venga la gente con papeles»

La petición de mayor control migratorio se repite entre quienes se acercan a Abascal. «Lo único que quiere es que la gente venga con papeles, como debía de ser, y no entrar ilegalmente como están entrando», explicaba una vecina, que defendía que España debe poner orden en sus fronteras y evitar las entradas irregulares.