Barcelona – Villarreal en directo online gratis | A qué hora juegan, dónde ver en TV y streaming, alineaciones y minuto a minuto de la jornada 13 de La Liga
Sigue el directo el partido de la jornada 13 de Liga entre Barcelona y Villarreal
El líder vuelve a escena tras el parón de selecciones. El Barcelona recibe este domingo a un rival duro en el Camp Nou en una hora atípica (14:00) con la obligación de ganar para mantenerse en solitario en la primera posición después de que el Real Madrid cumpliese contra el Celta de Vigo. Sigue en directo el partido de la jornada 13 de Liga entre Barça y Villarreal en directo en OKDIARIO.
El Barcelona defiende liderato enfrente de un equipo de Champions que también llega forzado a ganar para escalar puestos en la tabla. Actualmente es noveno y está a 12 puntos del Betis. Por su parte, los culés son primeros con 33, los mismos que el Real Madrid. La emoción está servida en el Camp Nou con un duelo entre dos de los mejores clubes de la Liga.
Dónde ver el Barcelona-Villarreal
El encuentro, que arranca a las 14:00, podrá verse en directo por televisión y online en España a través de DAZN. Y desde las 13:00 puedes seguir la previa en OKDIARIO, además del minuto a minuto desde que eche a rodar el balón en el Camp Nou.
Minuto de silencio
Los 22 jugadores guardan un respetuoso minuto de silencio en el centro del campo en memoria del ex alcalde de Sant Joan Despí, Antonio Poveda. Descanse en paz.
¡Todo listo!
Saltan los jugadores al terreno de juego. ¡Todo preparado en el Camp Nou!
Flick, en la previa
Las sensaciones del técnico alemán antes del Barça-Villarreal, en DAZN. Explica la suplencia de Adeyemi: «He llegado del frío porque estaba en Alemania. Ayer alabé a Iñigo. Su carrera es espectacular y me gusta su idea de fútbol. Tenemos jugadores muy rápidos. Adeyemi puede ayudar mucho ahí, pero Gordon ha jugado los dos partidos con su selección y había que darle descanso».
Atienden a Lamine Yamal en el calentamiento
Ojo, porque es la noticia a esta hora. Lamine Yamal recibe un masaje en la pierna en mitad del calentamiento con gestos de molestia. Veremos si esto no afecta a su titularidad, aunque de momento continúa preparándose en el césped con normalidad.
Carlos Maciá, la alegría de un niño
Habla el joven jugador de 18 años del Villarreal en DAZN: «Intento aprender de todos, mejorar cada día y llegar a mi máximo nivel. Me dicen que disfrute, que sea yo, que es sólo un partido y que tenga personalidad. Me gusta mucho Rodri. Le diría que encantado de conocerlo».
De Jong por Cubarsí, la gran novedad
Analizamos la alineación del Barcelona. Flick ya pone de inicio a Eric García tras su lesión. El español volverá a ocupar el lateral derecho (Koundé está en convocatoria, pero no es titular) y el hueco de Cubarsí lo cubre De Jong, comprometido con su equipo en cualquier posición del campo. Por otro lado, la apuesta del alemán es su compatriota Adeyemi, que regresa a la titularidad en el extremo izquierdo en detrimento de Gordon.
45 minutos
Tres cuartos de hora para que arranque este partido en el Camp Nou, que poco a poco comenzará a llenarse. A ver qué tal la asistencia en un horario atípico de fútbol que le ha tocado al Barça este domingo (14:00).
Así está la clasificación
Momento para repasar cómo van las cosas en Liga. El Barcelona empieza su partido empatado a puntos con el Real Madrid.
- Barcelona: 33 puntos
- Real Madrid: 33
- Atlético de Madrid: 28
- Betis: 27
- Real Sociedad: 22
- Sevilla: 19
- Athletic Club: 16
- Alavés: 16
- Villarreal: 15
- Espanyol: 15
- Deportivo: 15
- Racing de Santander: 14
- Celta de Vigo: 13
- Rayo Vallecano: 12
- Getafe: 12
- Osasuna: 12
- Valencia: 12
- Levante: 11
- Elche: 10
- Málaga: 5
Alineación del Villarreal
Así sale Iñigo Pérez: Gulacsi; Freeman, Pau Navarro, Renato Veiga, Carlos Romero; Santi Comesaña, Pape Gueye, Moleiro, Buchanan; Oluwaseyi y Mikautadze.
🟡 𝐎𝐍𝐂𝐄 𝐈𝐍𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 🟡
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— Villarreal CF (@VillarrealCF) November 22, 2026
Alineación del Barcelona
Flick sale con De Jong de central en lugar de Cubarsí, que acabó tocado el España-Inglaterra, y mete a Adeyemi en lugar de Gordon. Este es el once del Barça: Joan García; Eric García, De Jong, Gerard Martín, Cancelo; Marc Bernal, Pedri, Fermín; Adeyemi, Lamine Yamal y Raphinha.
📋 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 #BarçaVillarreal https://t.co/kiDGldhTpn
— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 22, 2026
¡Bienvenidos!
Hola a todos. Aquí comienza nuestra previa del Barcelona-Villarreal, partidazo a la vista, uno de los mejores que podemos ver a día de hoy en Primera División. Con un Barça líder igualado a punto con el Madrid y un equipo groguet con urgencias. Ya hay onces, así que no perdemos el tiempo. ¡Vamos allá!
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¡Arranca el partido!
En marcha el Barcelona-Villarreal. Lo hace con una aproximación del equipo visitante. Joan García, atento, atrapa por alto y evita el peligro.