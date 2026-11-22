El líder vuelve a escena tras el parón de selecciones. El Barcelona recibe este domingo a un rival duro en el Camp Nou en una hora atípica (14:00) con la obligación de ganar para mantenerse en solitario en la primera posición después de que el Real Madrid cumpliese contra el Celta de Vigo. Sigue en directo el partido de la jornada 13 de Liga entre Barça y Villarreal en directo en OKDIARIO.

El Barcelona defiende liderato enfrente de un equipo de Champions que también llega forzado a ganar para escalar puestos en la tabla. Actualmente es noveno y está a 12 puntos del Betis. Por su parte, los culés son primeros con 33, los mismos que el Real Madrid. La emoción está servida en el Camp Nou con un duelo entre dos de los mejores clubes de la Liga.

Dónde ver el Barcelona-Villarreal

El encuentro, que arranca a las 14:00, podrá verse en directo por televisión y online en España a través de DAZN. Y desde las 13:00 puedes seguir la previa en OKDIARIO, además del minuto a minuto desde que eche a rodar el balón en el Camp Nou.