Otro gol de Carlos Espí en los últimos minutos da un nuevo triunfo al Real Madrid, que se coloca colíder de la Liga. El futbolista valenciano ha vuelto a dar una victoria clave al equipo de Mourinho, al que le costó mucho ganar al Celta de Vigo en el regreso tras el parón por selecciones. El Real Madrid ganó por 2-1 al equipo gallego y se pone colíder en la clasificación de la Liga.

El Real Madrid se va a los 33 puntos, los mismos que tiene el Barcelona, que jugará su encuentro de esta jornada este domingo a las 14:00 horas ante el Villarreal en el Camp Nou. El Atlético, con 28, jugará en Getafe a las 21:00 de este domingo.

Para estar así, con los mismos puntos ahora que el Barcelona, el Real Madrid tuvo que remontar al Celta. El equipo de Vigo se adelantó en el Bernabéu con un gol de Durán en los primeros instantes del partido. Tras ello, Mbappé falló un penalti, pero en la segunda parte, Bellingham hizo el empate y en los últimos minutos, Espí puso el gol de la victoria, que supone el octavo triunfo consecutivo del Real Madrid.

Empatados a puntos, es líder el Barcelona por la diferencia de goles. Una vez se hayan jugado los dos partidos entre los dos, el primer criterio de desempate será el duelo directo entre esos dos equipos. Mientras tanto, hay que ir a la diferencia de goles, en la que claramente el Barcelona está por encima (+35 por los +22 del Real Madrid).

Así queda la clasificación de la Liga

Barcelona – 33 puntos Real Madrid – 33 Atlético de Madrid – 28 Betis – 27 Real Sociedad – 22 Sevilla – 19 Athletic Club – 16 Alavés – 16 Villarreal – 15 Espanyol – 15 Deportivo – 15 Racing de Santander – 14 Celta de Vigo – 13 Rayo Vallecano – 12 Getafe – 12 Osasuna – 12 Valencia – 12 Levante – 11 Elche – 10 Málaga – 5

Resultados de la 13ª jornada de Liga

Athletic Club 0-1 Espanyol

Alavés 3-1 Deportivo

Rayo Vallecano 0-1 Valencia

Sevilla 1-1 Betis

Real Madrid 2-1 Celta de Vigo

Quedan por disputarse: