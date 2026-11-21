Carlos Espí, sí. Una vez más fue el español quien acudió al rescate del Real Madrid. El delantero más efectivo de la plantilla por promedio de goles por minuto (uno cada 19), salvó dos puntos para los blancos marcando el tanto de la victoria contra el Celta de Vigo en el 85′ del partido de Liga. Había salido en el 79′. Tremendo lo de este jugador.

La acción del 2-1 comenzó con una gran conducción de Jude Bellingham, autor del empate, que corrió hasta la línea de fondo y vio a Vinicius en una buena posición para centrar. El brasileño controló y puso un balón excelente a la cabeza de Espí. El ’19’ remató, Radu la paró y, en el rechace, donde nunca falla, la empujó a la red para dar el triunfo al Real Madrid. Menuda forma de estrenarse como goleador en el Santiago Bernabéu.

Y es que todos los goles de Espí son decisivos. Lo fue el de Cornellá en la primera jornada de Liga (1-2), el de Elche después de que los ilicitanos empatasen (2-3) y el del empate en Roma antes de que Rüdiger rematase la faena. Este sábado, Carlos ha vuelto a cerrar otra remontada épica para el Real Madrid, una con la que salva un matchball en este campeonato que va a estar tan discutido ante el Barcelona.

De momento, los de José Mourinho duermen empatados a puntos con su máximo rival (33) y el portugués vuelve a respirar aliviado gracias a su salvador: Carlos Espí.