El Real Madrid logró empatar contra el Celta de Vigo en el 66′ de partido y lo hizo gracias a sus tres grandes estrellas, sobre todo a Jude Bellingham, autor del gol. El inglés hizo el 1-1 con un derechazo raso ajustado al palo derecho de la portería de Radu, pero la acción vino precedida de una buena conducción de Vinicius, que tras recorrerse la banda izquierda hacia arriba pasó a Kylian Mbappé y este sólo tuvo que colocarla para que el ‘5’ rematase a la perfección.

Golazo de Bellingham, otro más y ya son seis en lo que va de temporada. Son tres dianas del británico en los cuatro últimos partidos (Racing, AEK de Atenas y ahora Celta). El inglés está on fire. Se encuentra en un estado de forma espléndido y muestra de ello es su tanto en la segunda parte que motivó al Real Madrid a lanzarse a por la remontada en el encuentro de Liga.

La jugada, como decimos, arrancó de los pies de Vinicius, que había ingresado al campo minutos antes para dar aire al Real Madrid por la izquierda. Bellingham reconoció en la celebración el gran esprint del brasileño para dejar atrás a los defensas del Celta y terminar pasando a Mbappé para que el francés asistiese a Jude.