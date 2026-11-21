Kylian Mbappé protagonizó la jugada más llamativa de la primera parte entre Real Madrid y Celta de Vigo. El delantero francés falló un penalti que él mismo había provocado justo antes por un agarrón de Javi Rodríguez en el área. Después de que el árbitro Cordero Vega consultase su decisión con el VAR, el ’10’ madridista se dispuso a tirar desde la pena máxima, pero el resultado no fue el esperado y perdonó el empate.

El Celta, que se había adelantado a los seis minutos con un gol de Pablo Durán, se libró del 1-1 por un lanzamiento extraño de Mbappé, que la mandó por encima de la portería de Radu en un intento de cuchara. El francés tuvo en sus botas la opción de igualar el partido de Liga en el 39′, pero la puntería no le acompañó y el Real Madrid se marchó a vestuarios por debajo en el marcador.

Lo curioso es que, hasta el lanzamiento, Mbappé no realizó nada distinto antes de ejecutar. Cogió carrerilla, se detuvo y disparó, pero esta vez dio la sensación de que mezcló dos ideas y salió mal. Ni fue una vaselina ni un disparo fuerte. Y así, el balón se fue a la grada. Su sexto penalti fallado desde que viste la camiseta blanca.