La alineación del Real Madrid contra el Celta apunta al regreso de Vinicius a la titularidad en Liga después de cumplir su sanción. El brasileño volverá ante un Bernabéu que le observará con atención y le exigirá una respuesta inmediata. Mourinho prepara un once con Camavinga y Arda Güler en el centro del campo, mientras Diomande compartirá el ataque con Vinicius, Bellingham y Mbappé. Trent Alexander-Arnold ocupará el lateral derecho, con Valverde recién incorporado y después de las precauciones con Tchouaméni y Bernardo Silva durante la semana.

En la portería estará Courtois, con una defensa formada por Trent, Konaté, Huijsen y Cucurella. El inglés apunta al costado derecho después de que Valverde regresase el jueves, con margen para completar sólo un entrenamiento antes del encuentro. El uruguayo llega con una carga de trabajo que Mourinho debe administrar. En el centro de la zaga, Konaté y Huijsen darán continuidad a su sociedad, mientras Cucurella ocupará la izquierda y tendrá que coordinar sus incorporaciones con Vinicius.

En el centro del campo, Camavinga y Güler apuntan a formar pareja. Tchouaméni ha estado entre algodones por sus molestias inguinales y Bernardo Silva también ha requerido precaución, circunstancias que pesan en la elección del portugués. Camavinga aportará recuperación y capacidad para conducir, mientras Güler tendrá más responsabilidad en la elaboración. El turco retrasará su posición para dar salida al balón y conectar con Bellingham, que aparecerá por delante de ambos para recibir entre líneas y acercarse al área.

En ataque, Diomande partirá desde la derecha y Vinicius recuperará la izquierda, con Mbappé como principal referencia. El regreso del brasileño obliga a redistribuir las bandas, pero mantiene al marfileño en el equipo. Bellingham acompañará al francés desde la mediapunta y ofrecerá una llegada más para finalizar las jugadas. Mourinho reunirá así a cuatro futbolistas con capacidad para amenazar el área, con el equilibrio como una de las exigencias del encuentro.

La atención estará especialmente puesta en Vinicius. Su sanción en Liga termina y su vuelta al once llegará ante una afición que espera fútbol, compromiso y decisiones acertadas. El Bernabéu no le pasará una. El brasileño tendrá la oportunidad de recuperar protagonismo y responder sobre el césped, en un ataque donde la competencia obliga a aprovechar cada titularidad.

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid contra el Celta: Courtois; Trent Alexander-Arnold, Konaté, Huijsen, Cucurella; Camavinga, Arda Güler; Diomande, Bellingham, Vinicius; Mbappé.