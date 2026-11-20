José Mourinho no quiere que se marche nadie del Real Madrid en el mercado de invierno. O casi nadie. El entrenador portugués ha cerrado la puerta a las salidas de enero y ha dejado un mensaje muy claro a sus futbolistas, representantes y clubes interesados. Necesita a todos. No quiere una plantilla corta ni quedarse sin alternativas cuando lleguen las lesiones, las sanciones y la acumulación de partidos. Una postura que afecta directamente a jugadores como Endrick, Brahim Díaz, Álvaro Carreras o Carlos Espí. Las únicas excepciones que podrían contemplarse son Ferland Mendy y Raúl Asencio, aunque ninguno tiene intención de abandonar el club blanco.

El caso de Endrick fue el que provocó la respuesta más contundente de Mourinho durante la rueda de prensa previa al encuentro contra el Celta. El brasileño apenas ha disfrutado de oportunidades esta temporada y su nombre ha aparecido vinculado a diferentes clubes europeos de cara al mercado invernal. Sin embargo, el técnico no está dispuesto a perderlo. «Endrick está muy bien aquí. Para mí el Real Madrid es más importante que él. Lo quiero mucho, es fantástico. Pero el Real Madrid es más importante que él», aseguró.

Mourinho fue todavía más lejos y lanzó un mensaje que no dejaba demasiado margen para las interpretaciones. «El Real Madrid lo necesita, el entrenador del Madrid lo necesita. Ya tienes la respuesta, tú, los que escriben, los agentes y los clubes», explicó. Eso sí, dejó una pequeña puerta abierta a una decisión que pudiera llegar desde los despachos. «Si mis superiores deciden una cosa diferente, hay que respetar. Pero para mí Endrick es importante», añadió.

Mourinho quiere una plantilla larga

La postura del entrenador no se limita al delantero brasileño. Mourinho entiende que el Real Madrid necesita muchos futbolistas de nivel para competir por todos los títulos. Con la Liga, la Champions, la Copa del Rey y la Supercopa de España en el horizonte, considera imprescindible contar con alternativas suficientes para afrontar cualquier contratiempo.

«El Real Madrid debe tener una plantilla fuerte y con soluciones, en la que el entrenador no tenga que preocuparse porque un jugador se lesione», explicó el portugués, que también rechazó el argumento de que un futbolista deba marcharse simplemente porque no disfruta de demasiados minutos. Para Mourinho, la competencia forma parte de la exigencia de jugar en el Real Madrid.

El técnico defendió que un jugador puede ser titular un día, suplente al siguiente y quedarse incluso fuera de la convocatoria sin que eso signifique que haya dejado de ser importante. «Hay más de 23 y me obligan a dejar a jugadores en la grada. Esa es la vida que quiero para el Real Madrid», señaló. Una declaración de intenciones que también afecta a futbolistas como Brahim, Carreras o Espí, cuya participación ha sido irregular, pero a los que el entrenador considera necesarios.

Mendy y Asencio, las dos excepciones

Sin embargo, hay dos situaciones diferentes dentro de la plantilla. Ferland Mendy y Raúl Asencio sí podrían tener abierta la puerta de salida si apareciera una oportunidad de mercado, aunque todo apunta a que ninguno de los dos aceptaría abandonar el Real Madrid en enero.

El caso de Mendy es especialmente particular. El francés lleva desde el 9 de octubre entrenándose con el grupo después de superar una grave lesión en el tendón del recto femoral derecho, pero todavía no ha entrado en ninguna convocatoria. Tampoco estará frente al Celta. Además, la presencia de Marc Cucurella y Álvaro Carreras ha aumentado la competencia en el lateral izquierdo, dejando al francés en una posición muy complicada.

Asencio, por su parte, continúa recuperándose de sus problemas físicos y tampoco tiene intención de cambiar de aires. Aunque su situación deportiva podría abrir la posibilidad de estudiar una salida, el defensa quiere seguir en el Real Madrid y pelear por recuperar su sitio.

Por tanto, Mourinho ha levantado un muro ante el mercado de invierno. El portugués no quiere que se marche nadie y considera que todos los efectivos serán necesarios para afrontar la segunda mitad de la temporada. Incluso los jugadores que hoy apenas participan pueden convertirse en fundamentales mañana. El mensaje es claro. En el Real Madrid nadie tiene garantizada la titularidad, pero tampoco sobra nadie.