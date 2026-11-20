El Real Madrid y Thibaut Courtois han acordado la ampliación del contrato del portero belga hasta el 30 de junio de 2028. El club asegura así la continuidad de uno de sus futbolistas más determinantes, protagonista de actuaciones decisivas desde su llegada en 2018. En sus nueve temporadas como madridista, el arquero acumula 348 partidos y 14 títulos, un recorrido que tendrá continuidad durante las próximas campañas. Se une a las recientes ampliaciones de contrato de Arda Güler y Tchouaméni.

El palmarés del guardameta con el Real Madrid incluye dos Champions, tres Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa, tres Ligas, una Copa del Rey y tres Supercopas de España. Su aportación ha resultado fundamental en muchas de esas conquistas. Entre todas sus actuaciones sobresale la final de la Champions de París de 2022, en la que fue elegido mejor jugador del partido después de sostener al equipo con sus paradas frente al Liverpool.

Aquella noche, que terminó con la Decimocuarta en las vitrinas del Real Madrid, resume el peso que Courtois ha adquirido en la portería. El belga ha sido capaz de decidir encuentros y eliminatorias desde su área, una influencia que el club destaca en el comunicado de su renovación. Su continuidad permite mantener una referencia de seguridad y experiencia en el equipo de José Mourinho.

Una trayectoria entre los mejores

Los reconocimientos individuales también acompañan su carrera. Courtois ganó el Guante de Oro del Mundial de Rusia de 2018 y el premio The Best al Portero de la FIFA ese mismo año. En 2022 recibió el Trofeo Yashin, mientras que en 2014 conquistó el Trofeo Zamora. Además, fue incluido en el Once Mundial FIFA en 2022 y 2023.

Internacional con Bélgica, con la que suma 115 partidos, Courtois prolonga ahora su vínculo con el Real Madrid. El acuerdo da continuidad a una etapa marcada por los títulos y por su capacidad para aparecer en los momentos de máxima exigencia. La portería madridista seguirá en sus manos hasta 2028.