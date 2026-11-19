El Real Madrid ha anunciado oficialmente la renovación de Aurélien Tchouaméni hasta el 30 de junio de 2032. El club blanco y el centrocampista francés han alcanzado un acuerdo para ampliar su vinculación, asegurando así la continuidad de uno de los futbolistas importantes en el proyecto deportivo de José Mourinho. Una operación con la que la entidad madridista apuesta por la estabilidad en el centro del campo y garantiza la permanencia del internacional galo durante las próximas temporadas.

Tchouaméni llegó al Real Madrid en el verano de 2022 procedente del Mónaco y, desde entonces, se ha convertido en una pieza importante del conjunto blanco. El francés destaca por su capacidad para recuperar balones, su despliegue físico y su trabajo en el equilibrio defensivo del equipo. Unas cualidades que le han permitido consolidarse en la medular madridista y que Mourinho considera fundamentales para el funcionamiento colectivo. El técnico portugués ha encontrado en el doble pivote formado por Tchouaméni y Bernardo Silva una de las claves de la mejoría del equipo en las últimas semanas.

Tchouaméni, blindado hasta 2032

El internacional francés acumula 205 partidos oficiales y ocho títulos con el Real Madrid, según los datos facilitados por el club en su comunicado. Su palmarés incluye una Champions, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa, una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Una trayectoria que la entidad quiere prolongar durante los próximos años con esta ampliación contractual.

Además, Tchouaméni es un habitual de la selección francesa, con la que ha disputado 50 encuentros internacionales y conquistó la Liga de Naciones de 2021. A sus 26 años, el centrocampista afronta una etapa importante de su carrera y lo hará ligado al Real Madrid hasta 2032.

La renovación llega, además, en una semana en la que el francés ha vuelto a entrenarse al mismo ritmo que sus compañeros después de superar las molestias físicas que le obligaron a abandonar la última concentración con Francia. Tchouaméni apunta al encuentro del próximo sábado contra el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu, una cita para la que Mourinho espera recuperar a uno de sus futbolistas más importantes. El Real Madrid asegura su presente y su futuro con un Tchouaméni que seguirá vistiendo de blanco hasta 2032.