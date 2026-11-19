Signe Bruun salta al campo con 18 minutos por delante ante el Inter de Milán y con una cinta en la cabeza. Una protección que se ha convertido en habitual para la danesa y que evita que los impactos del balón vayan directos a su cabeza. El Real Madrid empata ante las neroazzurre con uno más; el público, desesperado, grita su nombre; la respuesta de la jugadora nada más entrar no puede ser mejor. Doblete de la delantera para darle al conjunto blanco su segunda victoria en esta Champions y acercarle a los cuartos de final.

«Sólo ella sabe lo que ha sufrido y luchado para volver y estar así en la élite», decía Pau Quesada al término del encuentro. Orgulloso, el entrenador del Real Madrid destacaba la labor de la danesa y reconocía que el pasado curso la echó «mucho de menos» por culpa de la cefalea crónica que padece. Había jugado cinco minutos ante el Manchester City, pero contra el Inter se estrenó a lo grande en esta Champions.

La delantera, que irrumpió con unos grandes números en su primera temporada en el conjunto madridista, vuelve a disfrutar del fútbol. Mucho ha pasado desde entonces, un 2023 en el que las blancas fueron eliminadas en fase de grupos de la Champions. Fue en un partido ante el Hacken sueco cuando sufriría un balonazo en la cabeza que lo cambiaría todo.

A partir de ahí, las recaídas por los dolores de cabeza fueron constantes. Unas molestias que se prolongaban en el tiempo y la impedían entrenarse con el resto y jugar, y que volvieron a aparecer con intensidad el pasado curso. En él jugó sólo 10 partidos y marcó cinco goles. Esta temporada está cerca ya de esos registros.

Ahora, juega con una cinta en la cabeza que le permite absorber parte de la fuerza del impacto con el balón o con cualquier otro elemento y reducir las molestias en la cabeza. Algo preventivo pero necesario para una futbolista que lo ha pasado muy mal en los últimos años y que quiere volver a disfrutar sobre el césped.

Porque hay algo que Bruun no ha perdido: el instinto goleador. Y eso, para este Real Madrid, es una bendición. Quesada cuenta con un montón de recursos en ataque como son Beerensteyn, Schröder, Linda Caicedo, Keukelaar o Athenea, pero la presencia de la ariete nórdica va asociada al gol siempre.

Desde que llegara al club hace cuatro temporadas ha marcado un total de 40 goles. De ellos, 32 fueron en los dos primeros cursos, hasta la recaída de la pasada campaña que la impidió estár prácticamente en dinámica con el resto del equipo. Ahora, su vuelta la celebra todo el vestuario, como quedó claro tras su primer gol. Empujó un balón que había mandado al poste María Méndez y, aunque la mayoría se fueron a por la central, Athenea no dudó en ir a celebrarlo con Bruun.

Se trata de una futbolista que, en palabras de su entrenador, «hace mejores» al resto de sus compañeras. De ahí que todas quieran cuidar de ella ahora que vuelve a jugar para que pueda rendir como ante el Inter. En el partido ante las italianas quedó patente la importancia de sus goles. Un triunfo que catapulta al Real Madrid de cara a meterse entre los cuatro primeros y, si quieren aspirar a algo esta temporada, que Bruun esté en buenas condiciones es un plus.