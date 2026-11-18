Signe Bruun acaba con la desesperación del Real Madrid para batir al Inter de Milán y seguir en plena pelea por los cuartos de final de la Champions League. Parecían despedirse las blancas de sus opciones de acabar entre las cuatro primeras –y con razón– cuando la danesa apareció para empujar un balón y poner el 2-1 en el 85′. Respiraba el Real Madrid, que todavía marcaría uno más tras un penalti señalado sobre Linda Caicedo.

Fue un partido de lo más trabado y un triunfo de lo más trabajado por parte de las madridistas. Eso sí, es muy preocupante la dependencia que tienen de Linda Caicedo. Todo depende de la colombiana, que siempre está a la altura, todo hay que decirlo. Llegó un punto en el partido, en su tramo final, en el que la atacante no podía más y aun así sprintaba, encaraba y trataba de asociarse con alguien. Lograron los tres puntos, pero Quesada tiene deberes.

Buscaba el Real Madrid una victoria de lo más necesaria. Sin tiempo para reponerse tras otro tropiezo más en Liga, el tercero ya en el campeonato doméstico, que le privó de aprovechar el empate de un Barça que no está tan fino este año, las madridistas llegaban a la Champions con la obligación de ganar. Tres empates y una victoria en cuatro partidos para pelear a falta de dos jornadas por entrar entre los cuatro primeros a los cuartos de final. Por ello, imponerse a Inter y Roma, con los que se cierra la fase de liga, era fundamental.

Quesada recibía a las milanesas recuperando a sus dos centrales y dejando claro cuál es el equipo en el que confía para las grandes citas. En él se ha colado Beerenseteyn y se ha consolidado Silvia Cristóbal. Por contra, han desaparecido jugadoras como Angeldahl, Toletti, Däbritz e incluso Athenea. También, Merle Frohms bajo palos. La apuesta del técnico por Laia López, a la que catalogó como «la portera del futuro del Real Madrid», es más que evidente y, tras jugar ante París y Badalona, repite contra las neroazzurre.

El conjunto blanco salía lanzado pese a que no era nada sencillo jugar en un Di Stéfano pasado por la intensa lluvia. Jarreaba en Valdebebas a la hora del partido. Pese a ello, el Real Madrid salió en busca de cerrar cuanto antes el choque, pero no fue nada sencillo. Y eso que dominaron claramente el duelo desde el primer momento.

Para comenzar, el conjunto blanco mandaba un balón al larguero con el que avisaba y apenas dos minutos después marcaba Beerensteyn, aunque el gol era anulado por fuera de juego previo de Caruso. Dos intentonas nada más comenzar y una Linda Caicedo de lo más inspirada, entrando como un puñal por el costado izquierdo hacían presagiar que el gol estaba al caer.

Se hizo de rogar, pero llegó en el minuto 28, por medio de Beerensteyn. La neerlandesa puso fin a una jugada plagada de rebotes y de «uys» mandándola a aguardar. 1-0 y todo de cara para las madridistas, a las que las señalarían instantes después un penalti a favor. Sin embargo, el VAR intervenía para anularlo. Demasiado evidente que el balón había impactado de lleno en la cara de Ivana Andrés, ex capitana del conjunto blanco.

La árbitra del encuentro estuvo bastante mal, las cosas como son. Consideró que esa jugada era penalti cuando no, después no vio una mano clara de Irene Santi que cortaba una jugada muy peligrosa del Real Madrid y luego mostró una amarilla a Vilhjálmsdóttir por una entrada que lesionó a Caruso, entrando con la plancha a la espinilla. La llamaron desde el VAR para que la expulsara.

Con 10 no debería haber lugar a dudas, pero este Madrid no se cansa de sorprender. Se escucharon pitos en un Di Stéfano en el que se han llegado a celebrar goles contra el Barcelona que eran el 2-5, en una muestra clara del hartazgo de la afición. Porque el Inter empató de córner al borde del descanso y en la segunda parte las tuvo para ganar.

El conjunto blanco, pese a estar en superioridad, se encomendaba únicamente a las internadas de Linda, que no eran pocas. Pero ni con esas. De hecho, tuvo que remangarse la colombiana en defensa, porque la defensa hacía más aguas que el que caía del cielo y el riesgo de perder el partido existía.

Bruun, que había entrado instantes antes, volvió a ser clave. Cuánto se ha perdido el Real Madrid por culpa de la cefalea crónica de esta futbolista que, cuando aparece, la tiene largos periodos de baja. Porque gol tiene, muchísimo. A la salida de un córner, Méndez la mandó al palo y el balón, paseándose por la línea, no parecía querer entrar, hasta que lo metió la danesa. Y luego haría otro de penalti tras otro error grosero de la árbitra, que tuvo que ir al VAR para ver una patada a destiempo sobre Caicedo.