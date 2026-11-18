El conjunto madridista recibe este miércoles al Inter de Milán en la Champions Femenina tras su tropiezo liguero. Los blancos buscan una victoria ante el Inter de Ivana Andrés para aspirar al top 4 en la jornada final y aplacar las dudas sembradas tras el último resultado en la Liga F Moeve.

A pesar de todo, el Real Madrid parece tener asegurada como mínimo su presencia en los playoffs. A pesar de no haber perdido todavía en esta competición, el pase directo a los cuartos de final es una gesta complicada. Los blancos vienen de triunfar en el último encuentro de la Liga de Campeones femenina, donde lograron la victoria ante el Paris FC.

El equipo de Pau Quesada necesita sumar los próximos seis puntos, pero no depende de sí mismo para evitar la repesca. Ganar al Inter es necesidad, ya que certificaría la presencia en la fase eliminatoria. Además, dependiendo de cómo se desarrolle la jornada, podría haber opciones de estar entre las cuatro mejores en la visita final a la AS Roma.

El conjunto madrileño recibe al debutante de la máxima competición continental, y lo hace como favorito en un Di Stéfano donde, por el momento, no conoce la derrota. También pesa el tropiezo del pasado sábado, fecha en la que empató a tres con el Badalona, que llevaba siete partidos sin ganar y cuatro consecutivos sin marcar. Este resultado dejó entrever la pérdida de solidez defensiva y la necesidad de mejora para lograr grandes cosas en Europa.

El Real Madrid realizó muchas rotaciones el fin de semana, y se espera que su técnico modifique su once de nuevo, sobre todo con la vuelta de Felicia Schröder y de Linda Caicedo. La duda reside en quién completará el tridente: Linda Bereensteyn, que descansó en liga y está en buen momento, Lotte Keukelaar o Athenea del Castillo.

El del miércoles será un partido especial para la central valenciana Ivana Andrés, que fue capitana del Real Madrid durante varias temporadas antes de fichar por el equipo italiano.