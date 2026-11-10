Champions League Femenina: Real Madrid-París FC

Pau Quesada sueña con la Champions tras golear al París FC: «Tenemos capacidad para ganar a cualquiera»

El técnico del Real Madrid se mostró ambicioso después de sumar la primera victoria en la fase de liga de la Champions

Apunta que el objetivo es estar en cuartos de final de manera directa

El Real Madrid por fin arranca en la Champions

Pau Quesada, París FC, Real Madrid, Champions League femenina
Pau Quesada, ante el París FC. (EFE)

El Real Madrid ya sabe lo que es ganar en esta Champions League, tras golear al París FC en una gran segunda parte. Las blancas se llevaron el triunfo por 3-0 gracias a los goles de Caruso, Beerensteyn y Linda Caicedo, sumando su primera victoria en la máxima competición y dejando una buena imagen. Su técnico, Pau Quesada, habló al término del partido y señaló que «a 90 minutos» tienen «capacidad para ganar a cualquiera». «Tenemos que ganar al Inter para acercarnos a ese top-4, teníamos que empezar hoy y ahora quedan seis puntos», señalaba para

Se mostraba ambicioso el técnico del Real Madrid, que desvelaba después que no entrar entre los cuatro primeros sería una decepción: «El año pasado queríamos meternos entre los cuatro mejores y estuvimos muy cerca. Este año queremos meternos entre los cuatro primeros y si no es así, llegaremos enfadados. Tenemos que ganar cada partido y cada día que no lo hacemos, estamos enfadados».

Y es que, afirmaba que este calendario, con equipos como PSG, City, Bayern o Roma, le gusta. «La verdad es que tengo ganas de poder enfrentarme a los mejores equipos. Tuvimos suerte de que nos tocaran estos equipos. Estamos contentos porque queremos ir enfrentándonos a esos equipos. A 90 minutos somos capaces de ganar a cualquiera. Está todo muy igualado y en el partido que menos te esperas puedes pinchar», destacaba.

Sobre el encuentro, el entrenador del Real Madrid señalaba que había sido «muy completo» y se mostraba contento por lo que había visto: «Hemos tenido mucho control en la primera parte y en la segunda parte hemos sido muy verticales. Sabíamos que teníamos que seguir insistiendo pese a ponernos por delante. El París parece que está en bloque bajo y no pasa nada, pero siempre tiene un zarpazo arriba. Tres puntos importantes para seguir en la lucha».

No llegaban bien las madridistas, que venían de empatar ante el Athletic y disparaban las dudas, al estar obligadas a ganar por fin en Champions: «Algo que me gusta mucho es que, independientemente de un mal resultado, siguen empujando a full. Lo veo cada día en Valdebebas y porque puedes tener una acción en la que se te puede ir el partido. Independientemente, creo mucho en el proceso, en ellas, en el club, con mucha energía y no les cambia un resultado».

Una de las novedades del encuentro fue la presencia de Laia López en portería. Debutaba la guardameta en Champions y el técnico destacaba que el pasado curso ya tuvieron «claro que fuera primera espada» esta temporada. «Te obliga a ponerla por el día a día en Valdebebas, que es muy bueno y transmite mucha seguridad», aseguraba. «Es una gran portera», señalaba Quesada sobre su portera.

Destacaba también la portería a cero obtenida, después de 10 partidos seguidos encajando gol: «La portería a cero era importante, porque los últimos partidos estábamos encajando en penaltis, rebotes, córners y acciones puntuales. Te requiere muchísima concentración los partidos y es un poco la consecución de esa consistencia».

Lo último en Femenino

Últimas noticias