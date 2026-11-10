Pau Quesada sueña con la Champions tras golear al París FC: «Tenemos capacidad para ganar a cualquiera»

El Real Madrid ya sabe lo que es ganar en esta Champions League, tras golear al París FC en una gran segunda parte. Las blancas se llevaron el triunfo por 3-0 gracias a los goles de Caruso, Beerensteyn y Linda Caicedo, sumando su primera victoria en la máxima competición y dejando una buena imagen. Su técnico, Pau Quesada, habló al término del partido y señaló que «a 90 minutos» tienen «capacidad para ganar a cualquiera». «Tenemos que ganar al Inter para acercarnos a ese top-4, teníamos que empezar hoy y ahora quedan seis puntos», señalaba para

Se mostraba ambicioso el técnico del Real Madrid, que desvelaba después que no entrar entre los cuatro primeros sería una decepción: «El año pasado queríamos meternos entre los cuatro mejores y estuvimos muy cerca. Este año queremos meternos entre los cuatro primeros y si no es así, llegaremos enfadados. Tenemos que ganar cada partido y cada día que no lo hacemos, estamos enfadados».

Y es que, afirmaba que este calendario, con equipos como PSG, City, Bayern o Roma, le gusta. «La verdad es que tengo ganas de poder enfrentarme a los mejores equipos. Tuvimos suerte de que nos tocaran estos equipos. Estamos contentos porque queremos ir enfrentándonos a esos equipos. A 90 minutos somos capaces de ganar a cualquiera. Está todo muy igualado y en el partido que menos te esperas puedes pinchar», destacaba.

Sobre el encuentro, el entrenador del Real Madrid señalaba que había sido «muy completo» y se mostraba contento por lo que había visto: «Hemos tenido mucho control en la primera parte y en la segunda parte hemos sido muy verticales. Sabíamos que teníamos que seguir insistiendo pese a ponernos por delante. El París parece que está en bloque bajo y no pasa nada, pero siempre tiene un zarpazo arriba. Tres puntos importantes para seguir en la lucha».

No llegaban bien las madridistas, que venían de empatar ante el Athletic y disparaban las dudas, al estar obligadas a ganar por fin en Champions: «Algo que me gusta mucho es que, independientemente de un mal resultado, siguen empujando a full. Lo veo cada día en Valdebebas y porque puedes tener una acción en la que se te puede ir el partido. Independientemente, creo mucho en el proceso, en ellas, en el club, con mucha energía y no les cambia un resultado».

Una de las novedades del encuentro fue la presencia de Laia López en portería. Debutaba la guardameta en Champions y el técnico destacaba que el pasado curso ya tuvieron «claro que fuera primera espada» esta temporada. «Te obliga a ponerla por el día a día en Valdebebas, que es muy bueno y transmite mucha seguridad», aseguraba. «Es una gran portera», señalaba Quesada sobre su portera.

Destacaba también la portería a cero obtenida, después de 10 partidos seguidos encajando gol: «La portería a cero era importante, porque los últimos partidos estábamos encajando en penaltis, rebotes, córners y acciones puntuales. Te requiere muchísima concentración los partidos y es un poco la consecución de esa consistencia».