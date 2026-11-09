Pau Quesada ante las exigencias de la Champions: «El Real Madrid siempre tiene esa presión por ganar»

El Real Madrid vuelve a la Champions League femenina. El conjunto de Pau Quesada recibe este martes al París FC en el Alfredo di Stéfano, en un partido clave para seguir escalando posiciones en la fase liga. El técnico madridista analizó a un rival que conoce a la perfección, al que ya se midió la temporada pasada tanto en fase liga como en octavos de final, y al que están obligados a ganar: «El Real Madrid siempre tiene esa presión por ganar, todo lo que no sea eso no está bien».

Las blancas vuelven a cruzarse en su camino con un París FC al que ya conocen a la perfección, puesto que es uno a los que más veces se ha medido en la máxima competición: «Es un rival que conocemos muy bien. El año pasado nos enfrentamos en fase de liga y en octavos de final. Vienen de obtener una gran victoria (5-0 al Montpellier), también de empatar ante el PSG y contra el Arsenal. Son un equipo extremadamente competitivo».

Quesada avisó de que no espera un partido de muchos goles, precisamente por la solidez defensiva del conjunto parisino. «Llegamos con muchas ganas porque el inicio ha sido ante los mejores rivales de la fase y el equipo se ha mostrado muy sólido. Buscaremos encontrar esa solidez también en el juego, no me atrevo a decir que vaya a haber muchos goles como en los otros encuentros porque tienen muy buen trabajo defensivo», apuntó el técnico madridista.

Después de tres empates en tres encuentros, las madridistas empiezan a tener prisas por ganar en esta Champions. Quesada lo reconoció que «esa presión por ganar» siempre existe en el Real Madrid. «Todo lo que no sea eso no está bien. Obviamente, buscamos los tres puntos mañana porque queremos estar entre los cuatro primeros de esta fase liga de la Champions», añadió.

El técnico también explicó el rompecabezas que ha tenido que gestionar en la defensa en este inicio de temporada, marcado por las lesiones: «En la línea defensiva, Maëlle (Lakrar) y Sara (Holmgaard) no pudieron hacer pretemporada por un problema en la tibia; volvieron al equipo con la competición ya empezada. Luego se lesionó Levels, que tuvo problemas musculares dos veces, e introducimos ahí a Silvia Cristóbal y tanto ella como Eva (Navarro) da diferente variabilidad ofensiva en esa banda», detalló.

Quesada profundizó en las variantes que le dan estas dos últimas, potenciando el juego ofensivo de sus compañeras: «Linda juega más por dentro, podemos buscar más la diagonal, esos centros a pierna cambiada… Y, por el otro lado, mientras, tenemos gente como Lotte (Keukelaar) y Athenea, a pierna natural».