Carlos Espí, del Real Madrid a Tavernes: «Mi pueblo es todo»

Carlos Espí vuelve a Tavernes de la Valldigna en cuanto puede. «Mi pueblo es todo. Tengo un día y me voy para allá porque noto que me quieren mucho», cuenta el delantero del Real Madrid en OKDIARIO. Lo hizo después de jugar contra el Valencia en Mestalla. Volvió al pueblo, se pasó por el campo y se encontró con el cariño de la gente. Ahora son sus amigos del UE Tavernes los que pisan ese mismo estadio para enfrentarse al Valencia en la Copa del Rey.

«Pienso en mis amigos y se me pone la piel de gallina». Espí sabe lo que han peleado para llegar hasta ahí. Son los amigos de toda la vida, los que llevan años luchando por el club del pueblo. Hace unos días le tocó a él jugar en Mestalla con el Real Madrid y ahora les toca a ellos vivirlo. Lo que más ilusión le hace es imaginar el momento en que levanten la mirada y vean a sus vecinos en la grada. Allí estarán también sus amigos y su familia. «Han luchado mucho. Lo han conseguido», dice, orgulloso de lo que supone la noche para todo Tavernes.

A Espí le da pena perdérselo. El Real Madrid le había dado permiso para ir, pero el partido le pilla concentrado con la selección española Sub-21. Ya sabe lo que hará a la hora de cenar. «Estaré cenando y estaré con el móvil, cien por cien. Aunque no me dejen, intentaré verlo», cuenta.

Y a sus amigos les deja un mensaje antes de que salten al campo. Quiere que peleen y crean que pueden dar la sorpresa, pero sobre todo que disfruten de principio a fin. «Que lo disfruten, que peleen, que se puede conseguir». Para Espí, pase lo que pase, «será un día histórico y una gran noche».