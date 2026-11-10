El Real Madrid por fin arranca en la Champions goleando al París FC

El Real Madrid por fin suma de tres en Champions League. Las madridistas llegaban obligadas a hacerlo, tras sumar tres empates en los anteriores encuentros. Lo hicieron con una gran segunda parte, en la que pasaron por encima del París FC con los goles de Caruso, Beerensteyn y Linda Caicedo. Las blancas por fin arrancan en la máxima competición y no renuncian a estar entre las cuatro mejores de Europa.

Porque llegaban sin ganar a la cuarta jornada las madridistas. Una racha que tenía que llegar a su fin para no dejar de aspirar a algo ya complicado de por sí: meterse en cuartos de forma directa. Tres empates en tres partidos empezaban a esbozar una necesidad clara de las de Quesada por ganar, en un momento en el que además empezaban a surgir las dudas. Porque el juego del equipo, en los últimos encuentros, ha involucionado claramente.

Decía el técnico que preveía un partido de pocos goles, pero se equivocó. Y eso que la primera parte fue mala. No jugaron a absolutamente nada y, así, complicado hacer gol. A eso se le suma la habitual falta de gol del equipo, que llevó a que Caruso estrellase un balón en el larguero. Nada que ver con los otros tres encuentros que habían disputado hasta ahora, donde habían salido enchufadas ante rivales de entidad, siendo superiores y siempre adelantándose antes del descanso.

Sin Linda Caicedo, pese a entrar en la convocatoria tras las molestias sufridas ante el Athletic, y con tres novedades en el once –Laia López en portería, Bella Anderson e Irune Dorado– las madridistas habían dominado pero sin apenas morder. Quesada quitó en el descanso a Athenea para meter a Beerensteyn y el efecto no tardó en notarse. Las blancas se fueron volcando en ataque, buscando constantemente a Felicia Schröder, que generó el primero tras un balón a la espalda de la defensa.

Reacción y goleada

La segunda parte no iba a tener nada que ver con la primera y pronto lo dejó claro una Schröder que no marcó, pero que fue clave, una vez más, apareciendo en los tres goles de las madridistas. La sueca, elegida el lunes Golden Girl, recibió en la frontal y, aunque se dejó el balón un poco atrás, consiguió sacar un disparo que despejó Seweryn, la ex madridista Chavas se había quedado también en el banquillo. El rechace lo cazó a la carrera Caruso, que tras mandarla al larguero en la primera mitad, no perdonó a portería vacía.

No se conformaron las madridistas, conscientes de que no podían dejar pasar la oportunidad de sumar de tres. Aprendiendo de sus errores, las madridistas se fueron a sentenciar el encuentro. Lo hicieron por medio de Beerensteyn. La neerlandesa había pecado antes de egoísta, queriendo hacerlo todo pese a tener a Caruso de nuevo en posición de marcar, pero en esta ocasión no se equivocó. Fusiló a Seweryn para poner el segundo.

Desactivado ya el París, habría tiempo para buscar el tercero y liquidar el encuentro. Cabe destacar la buena labor atrás de las blancas, que no concedieron nada. Laia López mandaba desde su área y sus compañeras solventaban cualquier tipo de acercamiento, consiguiendo mantener la portería a cero por primera vez tras 10 partidos seguidos encajando con Frohms bajo ellos.

Por si fuera poco, Linda Caicedo, que había entrado minutos antes, aún con el 1-0, marcó el tercero. La colombiana recibió un pase espectacular de Schröder –que no marcó, pero volvió a ser clave– para ajustarla cruzada al palo. Golazo de la estrella de este equipo, que tuvo que salir un minuto para volver a ser atendida en el tramo final.