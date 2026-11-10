Aguirre aclara la frase de Mourinho que incendió al valencianismo: «No me dijo mucho mejores»

El partido entre el Real Madrid y el Valencia no pasó desapercibido por diferentes razones. Uno de los momentos más destacados del día fue el discurso de José Mourinho tras vencer 0-3 en Mestalla. El portugués reveló la frase que le dijo a Javier Aguirre después del encuentro: «No estés triste porque mis jugadores son mucho mejores que los tuyos». El mexicano ha querido matizar las palabras de su rival.

El entrenador del conjunto che explica su conversación con el técnico en la conferencia de prensa previa al partido de Copa del Rey frente al Tavernes: «No me dijo ‘mucho mejores’. Me dijo que estuviera tranquilo, que sus jugadores eran mejores. Lo escuché, es mi amigo y lo felicité por la victoria».

🔊 «Mis jugadores son mejor que los tuyos» El mensaje de José Mourinho a Javier Aguirre tras el triunfo por 0-3 del Real Madrid en Valencia #TRENDING https://t.co/91YsKswjkf — DAZN España (@DAZN_ES) November 9, 2026

Las palabras de Mourinho suponen una gran crítica para la plantilla, que ya recibió los polémicos comentarios de Rodri en el banquillo del FC Barcelona. Aguirre no quiere que la afición se quede con ese sentimiento: «Yo tengo muy buenos jugadores, si no, no estaría aquí. El Valencia es un grande de España. Tarde o temprano ojalá volvamos al lugar que se merece este club».

El Madrid sigue en la senda de la victoria y logró imponerse con otra victoria contundente, aunque el mexicano considera que las acciones puntuales fueron determinantes: «Tuvimos muy buena actitud, pero el partido se descompuso en el 25’ con el gol. Nos desequilibramos mentalmente. En el juego también hemos mejorado en cuanto a las métricas».

Aguirre no quiere sustos en la Copa del Rey

El entrenador quiere pasar página tras la derrota frente a los blancos y señala que el equipo está listo para enfrentarse al Tavernes: «Son profesionales. Los partidos contra el Real Madrid siempre son atractivos. De manera natural el jugador siempre se motiva y es muy fácil cambiar el chip porque la Copa es muy atractiva. Los jugadores están con ganas de jugar bien y hacer un buen partido». Carlos Espí seguirá de cerca el encuentro, ya que se trata del equipo de su pueblo natal.