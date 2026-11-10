Enzo Alves se pierde el Mundial sub-17 con España por lesión

Enzo Alves se perderá el ansiado Mundial sub-17 con la selección española tras confirmarse que la lesión que padece le tendrá fuera de los terrenos de juego durante dos o tres semanas. Una baja sensible para el combinado español en una cita muy importante para la Federación. También un palo duro para el jugador en una cita ilusionante.

Un Mundial sub-17 que comenzará el próximo 19 de noviembre y se alargará hasta el 13 de diciembre. Se disputará en Qatar y contará con 48 selecciones, entre ellas España. Este es el único gran trofeo que no tiene la selección española en sus vitrinas. El combinado español ha ganado en todas las categorías, tanto en clave masculina como en femenina, pero se le resiste la Copa del Mundo sub-17.

Guillermo Trujillano, jugador del Atlético de Madrid, es el futbolista que sustituye a Enzo Alves, que se cae de la lista por una lesión muscular en el psoas que le tendrá fuera de los terrenos de juego entre dos y tres semanas. El delantero del Real Madrid había entrado de primeras en la convocatoria, pero finalmente no viajará junto al grupo a Qatar.

El combinado español sub-17 trabajará en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas hasta el lunes 16, día en el que se desplazará a Doha para instalarse en el campo base. Cabe recordar que la convocatoria está compuesta, mayoritariamente, por jugadores de la promoción de 2009, es decir, de la selección sub-18. Para FIFA, el Mundial es sub-17, ya que cuenta el año natural (del 1 de enero al 31 de diciembre), mientras que para UEFA y para la RFEF los años los marca la temporada futbolística y van del 1 de julio al 30 de junio.

El combinado nacional debutará en el campo el 20 de noviembre midiéndose con China. Fiyi, el día 23, será el segundo rival y el grupo se cierra el lunes 23 con el encuentro ante Marruecos. Se clasifican directamente para los dieciseisavos de final los dos primeros de cada grupo, además de los ocho mejores terceros.