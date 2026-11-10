Bellingham admite que un psicólogo le salvó: «El fútbol me absorbía, me ponía muy tenso y estresado»

Jude Bellingham está en un momento dulce con el Real Madrid. El centrocampista goza de la confianza absoluta del Santiago Bernabéu y su estado de forma le ha impulsado a ser considerado en estos momentos del mundo en su posición. Llegó como un joven talento del Borussia Dortmund y en apenas tres años y medio se ha ganado un hueco en la historia del club blanco. Una estrella que ha vuelto a brillar y que, en pleno parón de selecciones, ha querido parar y repasar cómo siente el fútbol desde que era pequeño y los problemas de salud mental que tuvo la temporada pasada.

Aunque su fama se debe a la magia que hace con el balón, Bellingham nunca ha sido un crack en todo. Por ejemplo, no ha aprendido cosas tan normales en nuestra sociedad como saber conducir: «Hay muchísimas cosas que no sé hacer». Pero con 23 años puede presumir de haber logrado muchísimas otras cosas, como llevar a Inglaterra a unas semifinales del Mundial o ganar la Champions con el Real Madrid. Aunque dar alegrías a su país fue de los recuerdos que más feliz le ha hecho estos últimos meses.

«El Mundial fue probablemente la mejor experiencia de mi vida. El fútbol fue increíble, pero también estar en Estados Unidos y ver a los aficionados ingleses y viajar cantando ‘Wonderwall’ y ‘Hey Jude’», confesó emocionado. Un destino que le sirvió para valorar todo lo que ha conseguido, ya que su destino pudo haber sido muy distinto si hubiese seguido sus instintos de niño: «En cuanto salió el fútbol, no me interesó. No quería que me golpearan, no quería pegarle a nadie, solo quería que me dejasen tranquilo». Sin embargo, Bellingham acusó que su hermano pequeño Jobe, que actualmente juega en el Dortmund y comparten vestuario en la selección inglesa, fue el culpable de que se interesase y cambiase su perspectiva del fútbol: «Me picó el gusanillo».

Desde que empezó destacando en las categorías inferiores del Birmingham, Bellingham maravilló en Alemania hasta recibir la llamada del Real Madrid en verano de 2023 y ser el sucesor de Zinedine Zidane. «¿Mi cosa favorita de Madrid? Jugar en el Real Madrid. Me encanta la ciudad, tiene muchos colores, incluso cuando llueve», dijo en una entrevista con Vogue. Sobre su aprendizaje de español, Jude reconoció que «gran parte de ello es tener la suficiente confianza para simplemente hablar».

Bellingham y su estrés por la carga de partidos

Bellingham es uno de los grandes reclamos para millones de madridistas junto con estrellas como Mbappé, Vinicius, Courtois…Pero admite que las redes sociales suponen un problema para la salud mental, por lo que el año pasado lanzó su propia red social (JB5) para que pudieran ver lo que hace dentro y fuera del fútbol: «¿Parecerá engreído y será un poco arrogante? El resto me parece muy negativo. Creo que a veces los dans idealizan a los jugadores y no quiero que me vean así. Quiero que me vean primero como un ser humano. Si pueden sacarse una foto contigo, estarán emocionados durante un buen rato y, en realidad, son solo cinco segundos de tu tiempo».

Pero el hecho de que el fútbol se haya convertido en un deporte que nunca frena le ha provocado un estrés hasta tal punto que ha tenido que recurrir a profesionales: «Sentía que, a veces, la temporada pasada, me absorbía por completo y me ponía muy tenso y estresado. Empecé a hablar con alguien que me ayudó mucho con eso y cómo manejar ese tipo de cosas. Cuando llego a casa y he jugado cuatro partidos en 14 días, lo único que quiero es recuperarme lo suficiente para poder irme a la cama cuando termine», reflexionó.

Una carga que no le ha hecho más maduro que el resto de jóvenes de su edad: «Me siento más adulto en el fútbol porque he jugado casi 400 partidos, pero en la vida, para ser honesto, no me siento tan maduro ahora. No sé cocinar, conducir. Soy bueno en lo que hago, ¿pero en todo lo demás? No tanto», concluyó.