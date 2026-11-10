Mourinho se defiende con el balón

Mourinho ha encontrado en la pelota una manera de proteger al Real Madrid. La transformación del equipo después del derbi también se explica desde ahí. Tener más el balón, moverlo con criterio y atacar acompañado permite reducir las carreras hacia atrás y limitar las oportunidades del contrario. Mestalla ofreció una muestra concreta. Los blancos terminaron con un 68% de posesión y concedieron cuatro remates al Valencia, sólo dos a puerta. Una actuación que ayuda a entender la idea del portugués, aunque por sí sola no permita establecer una comparación estadística de todo el antes y el después.

La mejora empieza mientras el Real Madrid está atacando. La posición de los jugadores alrededor del balón condiciona lo que sucederá si se pierde. Con apoyos cercanos y distancias razonables, el equipo puede intervenir inmediatamente. Si cada futbolista queda demasiado lejos del siguiente, una entrega fallida puede convertirse en una carrera de muchos metros hacia Courtois.

Mourinho quiere evitar esos partidos abiertos, en los que cada ataque propio tiene una respuesta inmediata del adversario. Su equipo conserva capacidad para correr, pero está aprendiendo a elegir cuándo hacerlo. También a comprender que volver a empezar una jugada puede ser la decisión más útil.

La defensa empieza en el pase

Un ataque precipitado suele dejar consecuencias. El balón llega a una zona difícil, el receptor queda aislado y el resto del equipo todavía está avanzando cuando toca cambiar de dirección. El rival recupera y encuentra espacios antes de que los blancos puedan organizarse.

La circulación más paciente permite preparar mejor ese momento. Mientras la pelota viaja, los compañeros ajustan sus posiciones, ofrecen líneas de pase y mantienen referencias por detrás. El Real Madrid ataca con una estructura que también sirve para defender.

Ahí tienen importancia Bernardo Silva y Tchouaméni. Su presencia ayuda a sostener las posesiones y ofrece un punto de regreso cuando no aparece una ventaja. Valverde, al acercarse a posiciones centrales, añade otro apoyo. El equipo puede conservar sin obligarse a buscar un pase definitivo en cada intervención.

Hacer correr al contrario

La posesión también obliga al rival a trabajar. Desplazarse de un lado a otro, cerrar espacios y decidir cuándo salir a presionar exige piernas y concentración. Si el Real Madrid consigue mantener la circulación, el adversario dispone de menos oportunidades para instalarse cerca de su área.

El beneficio aparece cuando recupera. Un equipo que lleva tiempo defendiendo puede encontrarse lejos de la portería contraria y con pocos compañeros preparados para acompañar. Eso facilita la reacción de los blancos y reduce las posibilidades de que una pérdida termine en una ocasión.

La pelota permite administrar el esfuerzo. Una cuestión especialmente importante en semanas como la que acaba de completar el Real Madrid, con tres desplazamientos y poco margen para recuperar. Controlar el juego ayuda a evitar que cada partido se convierta en un desgaste permanente.

Mestalla puso números a la idea

El encuentro contra el Valencia dejó una diferencia clara en el volumen de remates. El Real Madrid disparó 19 veces y permitió cuatro intentos locales. Once de sus remates fueron a puerta, frente a dos del conjunto de Aguirre. Hubo control y también producción ofensiva.

Courtois tuvo que intervenir y el partido recordó que ninguna estructura elimina todos los riesgos. La ocasión de Mayol exigió una gran respuesta del belga antes del primer gol madridista. La portería a cero necesitó también de su acierto.

Esos matices importan. Tener más posesión no garantiza conceder menos ocasiones. La clave está en dónde se conserva, cómo se distribuyen los jugadores y qué respuesta encuentra el contrario cuando recupera.

Perder sin quedar partido

Ése es el objetivo de Mourinho. Que una pérdida encuentre al Real Madrid preparado para reaccionar, con alguien cerca del receptor y compañeros capaces de cerrar los siguientes pases.

El equipo está construyendo esa seguridad desde sus ataques. Juega más junto, encuentra apoyos y selecciona mejor sus riesgos. Mourinho también defiende cuando el balón pertenece al Real Madrid. Cada posesión bien organizada puede acercarlo al gol y, a la vez, mantener el peligro lejos de Courtois.