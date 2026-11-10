Los jugadores del Valencia fueron a provocar a Bellingham por el Balón de Oro y salieron trasquilados

Los jugadores del Valencia también intentaron desestabilizar a Jude Bellingham… y lo hicieron con el Balón de Oro. El equipo ché saltó a Mestalla con el objetivo de tirar del otro fútbol contra los madridistas, pero esta estrategia no le sirvió al equipo de Javier Aguirre, que acabó pereciendo 0-3 ante el conjunto de José Mourinho. Pese a las provocaciones, el centrocampista inglés hizo un partido excelso y tiró de humor para salir del paso.

El Real Madrid se sobrepuso a las adversidades el pasado sábado en Mestalla tras vencer 0-3 a un Valencia que estuvo más agresivo de lo habitual. En total, el conjunto ché realizó 26 faltas en un partido bronco marcado por las faltas reiteradas de un Pablo Maffeo que también cometió cinco infracciones en 63 minutos, algunas que rozaron el límite de lo legal ante Cucurella. También vio una amarilla por una carga excesiva a Mbappé en la falta que originó el primer gol blanco, obra de Valverde.

Las provocaciones a Bellingham

Uno de los futbolistas que fue objeto de las provocaciones de los jugadores del Valencia fue Jude Bellingham, al que intentaron sacar del partido durante la primera mitad mientras el duelo estaba igualado. Los jugadores del conjunto che tiraron la del Balón de Oro para intentar sacar del partido al inglés… pero no lo consiguieron.

«A mí no me importa el Balón de Oro. ¿Quién lo va a dar tú? A mí me da igual», contestó Jude Bellingham a Pepelu después de que este le sacara el tema de su clasificación en el galardón al mejor futbolista del año. Esto parece que no le importó al futbolista, que rindió a un nivel excepcional en el duelo contra el Valencia, en el que volvió a hacer un partidazo.