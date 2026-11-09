La revolución de Mourinho está por dentro

La revolución de Mourinho se entiende mirando hacia el centro del campo. Valverde parte del lateral derecho, pero por momentos abandona la banda para ofrecer una solución interior. Bernardo Silva se mueve junto a Tchouaméni para dar continuidad a la salida y Güler aparece por dentro para recibir entre líneas. Tres movimientos relacionados que están ayudando al Real Madrid a juntar jugadores, superar la presión y circular con más criterio. El dibujo inicial sirve como punto de partida. Con el balón, las posiciones cambian para que el compañero siempre tenga una opción cerca.

Ésa es una de las claves de la evolución del equipo. El Real Madrid dispone de más apoyos alrededor de la pelota y reduce las distancias entre sus futbolistas. El poseedor puede descargar, continuar la jugada y volver a ofrecerse. Cada pase tiene más posibilidades de encontrar una continuación, una mejora fundamental para evitar que los ataques terminen demasiado pronto.

Los movimientos necesitan coordinación. Entrar por dentro tiene sentido cuando otro compañero deja espacio, ocupa una altura diferente o fija a un rival. Mourinho está buscando ese reparto para que la acumulación de futbolistas se convierta en una ventaja.

Valverde cambia las cuentas

La posición del uruguayo es especialmente importante. Su presencia como lateral le permite incorporarse a zonas centrales desde un lugar que el rival debe vigilar de otra manera. Cuando entra, añade un apoyo a los centrocampistas y obliga al contrario a tomar una decisión.

Si un jugador lo sigue, puede liberar una zona para otro compañero. Si nadie sale a buscarlo, Valverde puede recibir con margen para continuar. Ese hombre adicional modifica los emparejamientos y facilita que el Real Madrid encuentre un pase para superar la primera presión.

El movimiento también permite que el capitán participe sin necesitar una carrera larga por la banda. Puede intervenir mediante un pase corto, acompañar la circulación y quedar cerca de la siguiente acción. Su despliegue sigue siendo un recurso, pero ahora también ayuda desde la posición y la asociación.

Bernardo da continuidad

Junto a Tchouaméni, Bernardo Silva ofrece una referencia para ordenar esas posesiones. El francés sostiene la zona central y el portugués se acerca al balón, cambia el ángulo de apoyo y ayuda a encontrar una salida cuando el rival cierra el camino más directo.

La pareja gana opciones con la aparición de Valverde. El equipo puede conectar varios pases en un espacio reducido y atraer adversarios antes de buscar otra zona. La superioridad se aprovecha haciendo circular el balón, obligando al contrario a desplazarse y eligiendo el momento para avanzar.

Bernardo resulta importante por su capacidad para interpretar ese instante. Puede conservar si falta una línea de pase o acelerar cuando aparece un compañero libre. El Real Madrid encuentra así una manera de progresar sin exigir que cada recepción termine en una conducción.

Güler aparece donde hace daño

El turco completa buena parte de esa relación desde una posición más adelantada. Parte de la derecha, pero busca espacios interiores para entrar en contacto con los centrocampistas y acercarse a Bellingham y Mbappé.

Su movimiento plantea otra dificultad al rival. El defensor debe decidir hasta dónde acompañarlo y quién se encarga de él cuando entra en una zona central. Güler intenta aprovechar esas dudas para recibir, girarse si tiene tiempo o devolver de primeras y dar continuidad.

Su presencia por dentro conecta la elaboración con el ataque. El Real Madrid dispone de un futbolista capaz de filtrar el último pase, pero también de participar en la preparación. Esa variedad evita que quede esperando en la banda mientras la jugada transcurre lejos.

Más juntos para reaccionar

La mejora tiene una consecuencia defensiva. Con varios jugadores cerca del balón, el Real Madrid cuenta con más posibilidades de actuar inmediatamente después de perderlo. Puede presionar al receptor, cerrar un pase o frenar la transición antes de que encuentre espacio.

El equilibrio exige mantener distancias y conservar referencias por detrás. Juntarse ayuda siempre que el equipo se distribuya bien. Ahí está el valor de esta revolución. Valverde, Bernardo, Tchouaméni y Güler se relacionan para que el Real Madrid avance acompañado. La pelota circula mejor y el equipo queda más preparado para la siguiente jugada.