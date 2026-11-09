El renacer de Mastantuono en la Fiorentina: sus partidazos le dan un billete de regreso al Real Madrid

La etapa de Franco Mastantuono en la Fiorentina está siendo brillante. El joven talento argentino, propiedad del Real Madrid, ha sacado su carácter a relucir en Italia para ‘ganarse’ un hueco en la plantilla del próximo año. Sus buenas actuaciones son argumentos de sobra para creer en el crecimiento.

A sus 19 años, el extremo nacido en 2007 es uno de los nombres más destacados en la Serie A. Por su habilidad con el balón, capacidad de pase y versatilidad, Mastantuono es un comodín para todo entrenador que lo tenga, y nadie como Mourinho para explotar cada una de sus virtudes.

La última muestra de ello fue en el empate del pasado domingo ante la Juventus (2-2), donde Franco, líder absoluto de los de Florencia, lanzó seis veces, dio tres pases clave y recuperó cinco balones en un festival de recursos que le aúpan al quizá primer puesto de la lista del Real Madrid en el próximo año.

Para ello, siempre hay que mirar los números. Mastantuono ha sido titular en los 11 partidos de la Fiorentina en Serie A, con 4 goles y 879 minutos (una media de casi 80 en el campo por encuentro). A ello se le suman 30 tiros a puerta y 23 faltas recibidas.

Siendo uno de los jugadores más desequilibrantes del campeonato italiano, ayudado por su buena pierna izquierda, la capacidad de centro, el disparo, la facilidad para asociarse y más virtudes, el extremo propiedad del Real Madrid está mostrando al mundo todo lo que puede llegar a hacer.

Mastantuono da motivos para creer

Franco Mastantuono es uno de los grandes nombres de las opciones que tiene el Real Madrid para la próxima temporada. El argentino, que ya tuvo su primera temporada de blanco y claramente se notaba que necesitaba explotar sus virtudes, se está haciendo hueco en la futura rotación de Mourinho a base de buenas actuaciones.

El Madrid, que acumula ocho victorias de manera consecutiva y parece haber encontrado su mejor versión, ya tiene en mente qué talentos debe ‘repescar’ para seguir creando una plantilla apta para ganar cualquier título. Jacobo Ramón, Nico Paz, Chema Andrés… y un Mastantuono que trabaja sin muchos focos para dejar un resultado sobresaliente.

Líder de la Fiorentina con 19 años y con un potencial a sus espaldas difícil de imaginar, Mastantuono da a Mourinho motivos para tenerle en su lista. Una versatilidad que siempre hace falta en los grandes clubes y una capacidad de sacrificio y esfuerzo que sobresale en un calendario tan apretado.

Un salto de calidad, experiencia y liderazgo que complementa los buenos destellos vistos en el Bernabéu. Franco no tuvo continuidad en su juego, y ‘salir’ a Italia le ha venido de perlas para fortalecer las características de su juego y reforzar ese carácter ganador que se ve desde la defensa.