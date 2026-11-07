Mourinho estalla por el calendario de la Liga de Tebas: «Si quieren hacer esa broma, que sea a otros»

José Mourinho compareció ante los medios de comunicación después de la victoria del Real Madrid contra el Valencia en Mestalla. El entrenador portugués se mostró muy satisfecho con el rendimiento de sus jugadores, aunque también lanzó un mensaje de preocupación por el enorme desgaste físico que acumula su plantilla antes del parón de selecciones. El técnico madridista pidió que no se repita un calendario tan exigente y advirtió de que sus futbolistas necesitan descansar después de una serie de partidos que calificó como un auténtico maratón. También elogió el compromiso de Mbappé, destacó la tranquilidad del vestuario y reconoció que está enfermo y con fiebre.

Mourinho no escondió su malestar por la acumulación de encuentros que ha tenido que afrontar el Real Madrid durante las últimas semanas. El portugués aseguró que sus jugadores han llegado al límite físicamente y pidió a los responsables del calendario que tengan en cuenta el esfuerzo realizado. «Tengo que ser humilde porque ellos tienen el poder y pedir que no nos hagan lo mismo. No voy a decir que ha sido sobrehumano, pero si quieren hacer esa broma que sea a otros. Este maratón ha sido demasiado», lamentó.

El entrenador madridista mostró especial preocupación por la situación de sus internacionales, que apenas tendrán tiempo para recuperarse antes de incorporarse a sus respectivas selecciones. «Si ellos ahora se quedan conmigo y mi staff tendríamos una atención para poder recuperar, pero ahora van a la selección y puede que quieran trabajar. Ahora no pueden trabajar, tienen que descansar. Necesitan mucha atención en su proceso de recuperación», explicó.

Mourinho insistió en que el estado físico de sus futbolistas es su principal inquietud después de una semana especialmente exigente. «Mi única preocupación es la acumulación de minutos. Están en fatiga extrema. Tienen que estar el lunes con sus selecciones y necesitan limpiar ese cansancio. La gente está fatigada físicamente, pero respeto por los seleccionadores», aseguró.

Pese a su preocupación, el portugués descartó ponerse en contacto con los seleccionadores para pedirles que dosifiquen a sus futbolistas. Mourinho reconoció que entiende perfectamente la postura de los entrenadores nacionales y que, si algún día ocupa ese cargo, también priorizará los intereses de su equipo. «No voy a hablar con ningún seleccionador porque no sé si algún día seré seleccionador. Si lo soy seré muy pesado con los clubes, voy a pensar en mí y en mi equipo. Por eso, no tengo cara de llamar a nadie», explicó.

El técnico también hizo referencia a Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, y a la situación de Vinicius y Endrick. «Ni a mi amigo Carlo, que va Vinicius, que debe jugar, Endrick, que si juega yo lo agradezco. No me preocupa por ese lado. Ellos tampoco quieren que los jugadores se lesionen. A ver si tenemos suerte», añadió.

Más allá del calendario, Mourinho se mostró encantado con la evolución que está experimentando el Real Madrid. El portugués considera que sus futbolistas están entendiendo cada vez mejor lo que les pide y destacó especialmente el compromiso colectivo. «Son ellos. El crédito es para los jugadores. Yo hago el trabajo normal y ellos responden de un modo espectacular. Existe una gran evolución», aseguró.

El entrenador madridista puso como ejemplo una acción defensiva de Mbappé para explicar el nivel de implicación que está mostrando su plantilla. «Hemos tenido mucha posesión y poco trabajo defensivo, eso ayuda, pero el aspecto defensivo del equipo se ve delante de mi banquillo cuando perdemos el balón, Güler está fuera de posición y Mbappé hace un sprint para sacar el balón. Ese es un buen ejemplo», explicó.

Mourinho considera que la unión del vestuario está siendo una de las claves de la buena dinámica del equipo. «Están muy unidos y desde mi experiencia este equipo huele bien», afirmó el portugués, satisfecho con el ambiente que se respira entre sus futbolistas.

El entrenador también valoró la victoria conseguida en Mestalla y destacó la dificultad que supone jugar en un estadio con tanta presión ambiental. Mourinho reconoció que el Valencia tuvo que enfrentarse a un Real Madrid superior, aunque elogió el carácter de la afición local. «Mestalla es pasión. Valencia a lo largo de la historia ha sido siempre un estadio difícil y exigente con sus equipos y jugadores. Ha jugado contra un Real Madrid muy superior en todos los aspectos y eso aumenta la frustración y empuja a los jugadores a tener un estilo de juego que les permita discutir el resultado», explicó.

El portugués también se pronunció sobre algunas de las acciones polémicas del encuentro y defendió la actuación arbitral. «Hemos estado tranquilos a la hora de no responder. La situación con la distancia me parece muy clara y la amarilla a Mbappé pues no lo sé. Era una jugada potencial de gol, pero me ha parecido que el árbitro hizo un grandísimo trabajo en un estadio donde la gente protesta», aseguró.

Mourinho aprovechó para comparar el ambiente de Mestalla con el de otros estadios que ha visitado durante la temporada. «Una cosa es el Bernabéu, donde la gente va tranquila, y otra Santander o Valencia, donde la gente quiere jugar. Todo ha ido dentro de la normalidad», señaló.

El técnico madridista también fue preguntado por su espectacular porcentaje de victorias en Liga, después de alcanzar 97 triunfos en 126 encuentros, un registro cercano al 77%. Mourinho reconoció que desconocía la estadística, aunque dejó claro que los números del pasado no tienen ninguna importancia si el equipo no sigue ganando. «Me dice que tenemos que ganar el próximo porque los números bonitos, los que tienen significado, la gente se olvida y no nos alimentamos de números del pasado. Hay que ganar el próximo», explicó.

El portugués se mostró orgulloso de sus registros, pero insistió en que su única preocupación es el siguiente compromiso. «No tenía ni idea, pero es un orgullo poder estar ahí con esos números. Pero el próximo partido es el importante», añadió.

Otro de los aspectos que más satisfacción genera en Mourinho es la estabilidad emocional de su plantilla. El entrenador destacó que el vestuario nunca perdió la calma después de la derrota en el derbi y que tampoco se está dejando llevar por la euforia de las últimas victorias. «Lo que me alegra es que nunca tuvimos caos por perder el derbi. Siempre estuvimos tranquilos, entendimos por qué se perdió y por dónde se podía mejorar. Siempre tuvimos mucha tranquilidad», explicó.

Mourinho considera que el Real Madrid debe acostumbrarse a ganar sin que cada victoria provoque una celebración desmedida. «Lucharé para que en los momentos buenos la gente esté equilibrada. Ganar partidos con el Real Madrid no puedes entrar en locura de alegría, ya que tiene que ser la normalidad», aseguró.

El portugués también dejó una de las frases más llamativas de su comparecencia al describir el ambiente que encontró en el vestuario después del triunfo. «Veo un vestuario feliz con música horrible alta, pero gente tranquila. Cuando perdemos entramos en vuestro caos que después se puede propagar al entorno madridista, pero aquí dentro tranquilos», afirmó.

Por último, Mourinho sorprendió al reconocer que había dirigido el encuentro encontrándose enfermo y que su presencia en el partido de la NFL dependerá de cómo evolucione su estado de salud. «Yo mañana voy a la NFL si paso de 40 a 39 grados, ya que estoy cansado, tengo fiebre. Si mejoro iré», explicó.

El entrenador madridista también desveló la conversación que mantuvo con Javier Aguirre después del encuentro y recurrió al humor para explicar la superioridad de su equipo. «Yo salí tranquilo con mi amigo Aguirre y le dije que no estuviera triste, porque los jugadores del Madrid son mejores que los suyos. Así estás más cerca de ganar», comentó.