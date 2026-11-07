Mestalla se rinde a Jesús de Miguel con un emotivo y respetuoso homenaje

Mestalla se olvidó del fútbol durante unos minutos. De los colores, de las rivalidades y de los puntos en juego. Valencia y Real Madrid se unieron para rendir un emotivo homenaje a Jesús de Miguel, delantero del Tenerife tristemente fallecido esta semana. El estadio valencianista guardó un respetuoso y sobrecogedor minuto de silencio, que terminó con una cerrada ovación de los aficionados presentes en las gradas.

La emoción se apoderó de Mestalla desde los prolegómenos del encuentro. Los futbolistas de ambos equipos saltaron al terreno de juego entremezclados, dejando a un lado la habitual separación entre los dos conjuntos. Todos lucieron una camiseta conmemorativa con el dorsal 9, el número que llevaba Jesús de Miguel, y el mensaje «Siempre en nuestro recuerdo». Antes, el árbitro, Hernandez Maeso, y los capitánes de ambos equipos, Gayà y Valverde, sacaron un ramo de flores.

Mestalla dejó a un lado la rivalidad

Una vez sobre el césped, los jugadores de Valencia y Real Madrid, acompañados por el equipo arbitral, formaron un semicírculo en el centro del campo. Allí se realizó una ofrenda floral en memoria del futbolista, en una imagen cargada de simbolismo que reflejó la unión del fútbol español ante la tragedia.

Después llegó el momento más solemne. Mestalla enmudeció por completo mientras la imagen de Jesús de Miguel aparecía en los videomarcadores. Un silencio absoluto, respetado por ambas aficiones, que convirtió el estadio en un escenario de recogimiento y emoción.

El homenaje terminó con una sonora ovación. Los aplausos rompieron el silencio y sirvieron como despedida colectiva a un futbolista cuya pérdida ha conmocionado al deporte español.

La Liga, la Federación Española de Fútbol y la Liga F acordaron este protocolo de homenaje para todos los encuentros de la jornada. El fútbol español volvió a demostrar que hay momentos en los que el resultado es lo de menos. Mestalla estuvo a la altura.