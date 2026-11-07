El minuto 9 que paró Mestalla y emocionó al fútbol español

El fútbol se detuvo. Y Mestalla se puso en pie. El Valencia-Real Madrid vivió uno de los momentos más emocionantes de la jornada cuando, tras alcanzarse el minuto 9, el encuentro quedó interrumpido para rendir homenaje a Jesús de Miguel. El dorsal del delantero fallecido se convirtió en el símbolo de una despedida que trascendió los colores y las rivalidades. Durante unos instantes, el balón dejó de importar. Sólo había espacio para el recuerdo.

La primera interrupción del juego después de alcanzarse el minuto 9 dio paso a una escena sobrecogedora. El árbitro detuvo el encuentro y las miradas se dirigieron hacia los videomarcadores de Mestalla, donde se proyectó un vídeo con algunos de los mejores momentos de la carrera de Jesús de Miguel.

Una ovación que llegó hasta el cielo

Todo Mestalla se levantó para aplaudir. Los aficionados del Valencia y del Real Madrid dejaron a un lado la rivalidad para unirse en una ovación emocionante. Sobre el césped, los futbolistas de ambos equipos también participaron en el homenaje, acompañados por los árbitros y los integrantes de los cuerpos técnicos.

No hubo camisetas ni escudos durante esos instantes. Sólo fútbol. El mismo deporte al que Jesús de Miguel dedicó su vida y que ahora se unía para despedirle. El dorsal ‘9’ adquirió un significado especial, convertido en un símbolo de recuerdo y respeto hacia un jugador cuya muerte ha golpeado profundamente al fútbol español.

El fútbol, unido por Jesús de Miguel

El homenaje formó parte de la iniciativa conjunta impulsada por la Liga, la RFEF y la Liga F bajo el lema «Siempre en nuestro recuerdo». Un reconocimiento que se extendió por los estadios españoles durante el fin de semana y que tuvo en Mestalla una de sus imágenes más emotivas.

El Valencia-Real Madrid recuperó después su ritmo habitual. Volvieron las disputas, la intensidad y la competición. Pero durante aquellos instantes el resultado quedó en un segundo plano. Mestalla había dejado una imagen para el recuerdo. Un estadio entero aplaudiendo al cielo. Un minuto 9 que fue mucho más que fútbol.