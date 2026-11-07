El Bernabéu vuelve a escena con la NFL: una Super Bowl en «el mejor recinto del mundo»

El Santiago Bernabéu vuelve a mostrarse ante el mundo pero esta vez con algo diferente a lo que nos tiene habituados. El estadio del Real Madrid acoge por segundo año consecutivo un partido de la NFL, esta vez entre Atlanta Falcons y Cincinnati Bengals. «El mejor recinto del mundo», en palabras de Alex Wicks, CEO del Bernabéu, se vuelve a mostrar como un escenario de lo más polivalente, capaz de albergar los mejores eventos deportivos del mundo. Todo, con la final del Mundial 2030 aún en el aire y con la capital de España como candidata ante las continuas presiones de Marruecos por llevársela a Casablanca.

El estadio madridista se reformó para días como este domingo. El club quiso pasar de tener un estadio convencional, que aun así estaba considerado como uno de los mejores del mundo, a uno multiusos, que pudiera albergar todo tipo de espectáculos. La inversión millonaria quedó justificada cuando se celebraron los primeros grandes conciertos de artistas internacionales como Taylor Swift y Karol G, pero sobre todo con el desembarco de la NFL.

La liga de fútbol americano eligió España para continuar su expansión sabiendo que iba a encontrar en nuestro país un recinto que nada tiene que envidiar a los estadios más modernos de Estados Unidos, como pueden ser el SoFi de Los Ángeles o el Mercedes-Benz de Atlanta. Este último es sede, precisamente, de los Falcons, que harán de locales este domingo, a las 15:30 horas, en el encuentro ante Cincinnati Bengals.

El Real Madrid juega el sábado en Mestalla ante el Valencia, pero el domingo tendrá otra fecha relevante en el calendario. En Estados Unidos volverán a ver brillar al Bernabéu con el esplendor del pasado año. Ya quedaron impresionados el año pasado, en un evento que fue un auténtico espectáculo no sólo deportivo. Un partido similar a una Super Bowl disputada en nuestro país que este domingo vuelve.

Un estadio de «clase mundial»

En 2025, en el debut del Bernabéu como escenario de la NFL, el comisionado de la competición –su máximo representante– no dudó en señalar que el estadio madridista era «de clase mundial». «Es un honor jugar aquí pero también acercarnos a esta comunidad, estar en este país, estar aquí en Madrid. Es un gran lugar para jugar a este deporte. Es bueno para nuestros equipos y nuestros aficionados», afirmaba Roger Goodell.

La vuelta de la NFL ha sido un éxito en Madrid, con multitud de eventos programados a lo largo de toda la semana en la capital y con el estadio registrando nuevamente un lleno, para poner el broche de oro a la semana del fútbol americano en nuestro país. Las cifras del impacto económico en la ciudad fueron de unos 70 millones de euros en 2025, batiendo además récords de visualizaciones, con 5,9 millones de espectadores entre televisión y plataformas digitales, siendo uno de los cinco partidos internacionales más vistos de la historia de NFL Network.

La mejor garantía para el Mundial 2030

El Santiago Bernabéu vuelve a escena para volverse a situar como un estadio a la altura de eventos de máxima repercusión internacional. Algo de sobra conocido en Europa a través del Real Madrid, pero que hasta el año pasado no comprobaron en Estados Unidos. El resultado no pudo ser más satisfactorio para el club y para España y, ahora, volverá a verse en otro partido de la NFL. En la incomprensible disputa por la final del Mundial 2030 entre nuestro país y Marruecos, el Bernabéu irrumpirá de nuevo como el principal estandarte español para albergar los mayores eventos internacionales.

Porque por ubicación –en pleno corazón de Madrid por los 40 kilómetros a las afueras de la ciudad en los que se encontrará el de Casablanca–, por historia y por sus condiciones, no hay un escenario mejor en España, Portugal y Marruecos para celebrar el partido final del Mundial 2030 que los tres países coorganizarán. Cuando el mundo del deporte se paraliza, con partidos de enorme relevancia de Champions o, como en este caso, con un partido de la liga más seguida del mundo, la NFL, la ciudad continúa con su actividad habitual sin problemas, más allá de algún corte puntual en las calles aledañas al recinto.