La ‘Jungla Hispana’ de los Cincinnati Bengals es mayoría el partido de la NFL en Madrid: «La primera victoria ya la tenemos»

Los Cincinnati Bengals son mayoría para este NFL Madrid Game 2026, en el que se miden a los Atlanta Falcons. Por el centro de la capital se puede comprobar que el color predominante –al menos en las calles– es el naranja de los Bengals, por encima del rojo de los Falcons. En la Fan Experience de la Plaza de España, se hace aún más evidente. Una menina decorada con los colores de un tigre preside la explanada donde los aficionados pueden hacer varias actividades y sentirse como un jugador de fútbol americano por un día. A su alrededor se juntan miembros de la Jungla Hispana, la comunidad representativa de este equipo en nuestro país.

Tienen preparadas varias actividades de cara al partido. La primera, el viernes por la noche, en la Fiesta Oficial de los Bengals, en Florida Park, en el Parque de El Retiro, dejando para el sábado por la tarde, a partir de las 19:00 horas, un encuentro de los aficionados en el Ocean Rock Bar de Malasaña. Este local, además, es el bar oficial del equipo durante su estancia en Madrid y estará abierto hasta las 3:30 de la mañana en los días previos al encuentro. Además, preparan un recibimiento al equipo a su llegada al Bernabéu.

Pero este grupo de aficionados no son los únicos que vienen a apoyar a los Bengals. Centenares de aficionados estadounidenses llegados desde todos los rincones de Europa y de su propio país aprovechan este partido como excusa para visitar España y estarán el domingo arropando a los Bengals en el Bernabéu. También un aficionado mexicano, Manuel, reconocible por su máscara de lucha libre con los colores de su equipo, viene con su familia desde Ciudad de México.

Será la cuarta ocasión que verá a los Bengals, tras hacerlo tres veces en Los Ángeles, y, lógicamente, su primera vez en Madrid y también en el Bernabéu: «La ciudad es grandiosa, es la cuarta vez que vengo y me parece increíble y maravilloso lo que han montado en España. Me parece un estadio increíble; espero que ganen mis Belgals, que son mejores que los falcons línea por línea».

Una ‘jungla’ de los Bengals en el Bernabéu

Habrá muchísimos aficionados en las gradas que tiñan de naranja el Bernabéu, aunque los Bengals jugarán de blanco, al ser visitantes. Más de 50 llegarán desde todos los rincones de España, formando la Jungla Hispana. Su número representa el de una comunidad que está creciendo poco a poco en nuestro país y que confía en incrementarse tras el encuentro del equipo de Cincinnati en la capital: «Empezamos en 2011 y éramos una docena. La primera victoria ya la tenemos ganada, que es la de la afición».

Dan un consejo sobre cómo vivir un partido de la NFL a aquellos que no entienden este deporte y ponen como el mejor momento para hacerlo el encuentro del domingo: «Si ven un partido con atención, se van a quedar enganchados. La belleza, la espectacularidad… es un deporte que puede parecer violento, pero es muy táctico, que tiene su propia idiosincrasia. Es una partida de ajedrez sobre el verde».