La NFL ha dado el pistoletazo de salida al partido del Santiago Bernabéu entre Atlanta Falcons y Cincinnati Bengals de este domingo. Con el Media Summit Madrid 2026, la liga de fútbol americano calienta motores para el segundo partido de su historia en «el mejor recinto del mundo». Una fiesta que nadie se quiso perder, donde se pudo ver la nueva colección de Atlanta Falcons x Pompeii, camisetas y chaquetas especiales de Madrid, además de una con el 26 y el logo de Bob Esponja a la altura del pecho.