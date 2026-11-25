La actualidad política de este miércoles 25 de noviembre pasa por el líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que buscarán exhibir músculo electoral en un gran acto de campaña en Madrid.

El acto, previsto a las 19:30 horas en la Caja Mágica, contará con las intervenciones del alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, la número dos al Congreso por la lista de Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, la presidenta madrileña, y el presidente del Partido Popular.

La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha responsabilizado al PP del problema de la vivienda por sus políticas de liberalización del suelo, y el candidato del PP al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol, lo ha achacado a la ocupación ilegal de viviendas.

Así se han expresado este martes por la noche durante un debate ‘cara a cara’, donde la ex alcaldesa de Barcelona ha reprochado al alcalde de Badalona (Barcelona) que el PP vuelva a llevar en su programa la reforma de la Ley del suelo.

«El problema de la vivienda se disparó en España cuando precisamente el PP hizo eso que ahora está proponiendo, que fue liberalizar el suelo: el todo urbanizable, famosísimo, del señor Aznar, que complicó la cosa más que nunca», ha dicho Colau, y ha subrayado que el PP y también el PSOE son responsables de la mercantilización de la vivienda.

Por otro lado, Leire Díez dejó por escrito para quién trabajaba. «Yo os digo cuál ha sido mi prioridad en todo esto: el presidente, porque sin eso no hay nada más y porque es tan obscenamente injusto que es de ley hacerlo», escribió el 27 de agosto de 2024 en un grupo de WhatsApp bautizado como «Vacaciones y viajes», al que ha tenido acceso OKDIARIO.

El nombre del grupo era lo único vacacional. En él, la conocida como fontanera del PSOE hablaba de estrategias, denuncias y pruebas. Este chat tiene una importancia capital, dado que el juez Santiago Pedraz investiga si existió una trama para desestabilizar las causas judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno, y los mensajes de «Vacaciones y viajes» no dejan ninguna duda.