Última hora en directo de la actualidad política en España: elecciones generales del 29-N y campaña electoral hoy en vivo
La actualidad política de este miércoles 25 de noviembre pasa por el líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que buscarán exhibir músculo electoral en un gran acto de campaña en Madrid.
El acto, previsto a las 19:30 horas en la Caja Mágica, contará con las intervenciones del alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, la número dos al Congreso por la lista de Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, la presidenta madrileña, y el presidente del Partido Popular.
La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha responsabilizado al PP del problema de la vivienda por sus políticas de liberalización del suelo, y el candidato del PP al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol, lo ha achacado a la ocupación ilegal de viviendas.
Así se han expresado este martes por la noche durante un debate ‘cara a cara’, donde la ex alcaldesa de Barcelona ha reprochado al alcalde de Badalona (Barcelona) que el PP vuelva a llevar en su programa la reforma de la Ley del suelo.
«El problema de la vivienda se disparó en España cuando precisamente el PP hizo eso que ahora está proponiendo, que fue liberalizar el suelo: el todo urbanizable, famosísimo, del señor Aznar, que complicó la cosa más que nunca», ha dicho Colau, y ha subrayado que el PP y también el PSOE son responsables de la mercantilización de la vivienda.
Por otro lado, Leire Díez dejó por escrito para quién trabajaba. «Yo os digo cuál ha sido mi prioridad en todo esto: el presidente, porque sin eso no hay nada más y porque es tan obscenamente injusto que es de ley hacerlo», escribió el 27 de agosto de 2024 en un grupo de WhatsApp bautizado como «Vacaciones y viajes», al que ha tenido acceso OKDIARIO.
El nombre del grupo era lo único vacacional. En él, la conocida como fontanera del PSOE hablaba de estrategias, denuncias y pruebas. Este chat tiene una importancia capital, dado que el juez Santiago Pedraz investiga si existió una trama para desestabilizar las causas judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno, y los mensajes de «Vacaciones y viajes» no dejan ninguna duda.
Colau lamenta que Puigdemont «no ponga en valor» el esfuerzo por conseguir la amnistía
La candidata del Frente Amplio a la presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha lamentado que el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, «no ponga en valor» el esfuerzo de las fuerzas catalanistas y democráticas en el Congreso de los Diputados por conseguir la amnistía.
Al preguntársele por ERC, ha señalado que le preocupa que sus líderes «den por perdidas las elecciones y apelen a un gobierno de concentración» en ñsi el PP y Vox llegan a la Moncloa, y ha asegurado que el Frente Amplio no ha venido a resignarse, sino a dar la batalla hasta el final.
Colau asegura que defenderá el derecho a la vivienda en el Congreso «con la aritmética que sea»
La candidata del Frente Amplio a la presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha asegurado que defenderá el derecho a la vivienda en el Congreso «con la aritmética que sea» tras las elecciones generales del 29 de noviembre.
Así ha respondido al preguntársele por los resultados de las últimas encuestas en una entrevista de 3Cat este miércoles, recogida por Europa Press, donde ha prometido que, allá donde le toque estar, hará «el máximo esfuerzo para que el clamor ciudadano llegue a convertirse en ley».
«Esperemos que sea con un Frente Amplio que entre con fuerza y condicione un Gobierno progresista», ha señalado la exalcaldesa de Barcelona, que ha reivindicado que la primera medida que exigirán al PSOE es bajar el precio de los alquileres.
En este sentido, ha defendido que una bajada de los alquileres que, según ella se podría aprobar directamente con una ley tras las elecciones, «tendría impacto inmediato en la ciudadanía y no tendría costes para las arcas públicas».
Carlos Martínez (PSOE) rechaza el voto en blanco de Felipe González porque lo que hay en juego es un «retroceso»
El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez ha reivindicado este miércoles la importancia de participar en unas elecciones en las que hay en juego «un retroceso» y ha mostrado su rechazo al posicionamiento del expresidente Felipe González, de votar en blanco, ya que cree que de esta manera no se «frena a la ultraderecha» y que por tanto es «menos útil» en el avance de un proyecto progresista.
En una entrevista en ‘Antena 3’, recogida por Europa Press, Martínez ha subrayado que las «polémicas» son entendibles, pero que España se enfrenta a una corriente que pone en «cuestión» el Estado de derecho.
Preguntado por el reciente «choque» entre José Bono Y Felipe González, a causa del apoyo a Sánchez, el socialista ha asegurado que no está en una disyuntiva contra nadie, pero que se muestra favorable a una campaña a favor del Partido Socialista, a favor de las libertades y de una «buena» política económica que les está llevando a poder hacer una redistribución diferente a la que se hizo derivado de la crisis del 2008.
Feijóo apoya a las víctimas que sufrieron fallos en las pulseras antimaltrato y promete una auditoria si gobierna
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado su apoyo a las víctimas de la violencia machista que sufrieron fallos de las pulseras antimaltrato y ha subrayado que se trata de «un problema de incompetencia que no puede pasar en España». Además, se ha comprometido a acometer una auditoría completa del «escándalo» de las pulseras si llega a Moncloa.
Así se ha pronunciado tras reunirse con una de las mujeres que representa el sufrimiento vivido por los fallos de las pulseras antimaltrato, como tantas otras víctimas que, según el PP, han tenido que «soportar un recorte en su derecho a la protección con este escándalo del que el Ejecutivo sigue desentendiéndose».
Según ha informado el PP en un comunicado este miércoles, Feijóo se ha interesado por el testimonio de Paloma, «víctima de la negligencia» del Gobierno de Pedro Sánchez que, creyéndose protegida con una de estas pulseras, estaba al albur de su agresor. En su caso, comprobó varias veces en poco más de un mes que el dispositivo de supuesta protección no funcionaba correctamente al no recibir avisos de la cercanía de su agresor. «Cuando acabó su cárcel, empezó la mía», ha relatado.
Sánchez acusa al PP, Vox y Junts de bloquear la regulación de la vivienda
El presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ha criticado este miércoles, durante una entrevista en TVE, que el PP, Vox y Junts hayan actuado como un «tapón» para impedir avanzar en la regulación de la vivienda.
En este sentido, ha defendido la necesidad de lograr una mayoría progresista reforzada en el próximo Parlamento para dar mayor impulso a las políticas de vivienda. «No solamente estamos pidiendo una mayoría para frenar la involución que representan el Partido Popular y Vox, sino que queremos una mayoría reforzada progresista en el próximo Parlamento nacional para tener un Gobierno progresista con más fuerza que llegue antes y más lejos en una materia que, lógicamente, es la principal preocupación de los ciudadanos», ha señalado.
Colau augura que, si Abascal es vicepresidente, desplegará «un ICE» en las calles de España
La candidata de Frente Amplio a la Moncloa, Ada Colau, ha augurado que si el líder de Vox, Santiago Abascal, logra ser vicepresidente del Gobierno tras el 29-N, copiará la fórmula de Donald Trump y desplegará «un ICE» por las calles de España.
Colau se ha mostrado convencida de que, si tiene poder para ello, Abascal implantará un sistema similar al ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, cuyos métodos expeditivos han recibido críticas por el uso de la fuerza en sus operaciones.
La Junta Electoral se desdice tras prohibir votar con camisetas por la educación pública
La Junta Electoral de Zona de Madrid ha decidido dejar en manos de los presidentes de las mesas electorales la decisión sobre si se puede acudir a votar con camisetas con mensajes como los que defienden la Educación Pública o lemas como ‘Me gusta la fruta’ después de una primera resolución en la que rechazó las primeras y aceptaba las segundas.
Esta Junta, de la que dependen más de 4.400 mesas electorales en Madrid capital y localidades como Fuenlabrada, Getafe, Pinto o Alcorcón, prohibió el pasado lunes que los electores pudieran votar con camisetas en favor de la educación pública, al considerar que tienen «carácter partidista».
Feijóo y Ayuso buscan exhibir músculo electoral en un gran acto de campaña en la Caja Mágica de Madrid
El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, buscarán este miércoles exhibir músculo electoral en un gran acto de campaña en Madrid.
El acto, previsto a las 19.30 horas en la Caja Mágica, contará con las intervenciones del alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, la número dos al Congreso por la lista de Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, la presidenta madrileña, y el presidente del Partido Popular.
A cinco días de las elecciones generales del 29 de noviembre, los ‘populares’ buscan hacer una demostración de fuerza y apelar a la movilización de los suyos para que nadie se quede en casa el domingo. En el recinto de la Caja Mágica caben unas 11.000 personas y pretenden completar el aforo, según han indicado a Europa Press fuentes del partido.
Feijóo ya estuvo con Ayuso el primer día oficial de campaña, el pasado 13 de noviembre, en un acto con jóvenes en el madrileño barrio de Tetuán y ahora vuelve a elegir la capital para un gran acto de campaña con militantes y simpatizantes del partido.
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Esteban defiende la voz cualificada del PNV para que las prioridades vascas no puedan «quedar relegadas» en Madrid
El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha defendido a su formación como «la voz cualificada» de su formación para que las prioridades vascas no puedan «quedar relegadas» en Madrid. Además, ha advertido que se afronta una «legislatura trascendental» en la que Euskadi «se juega muchas cosas» y el Grupo Vasco, que pretende volver a conseguir en las elecciones del 29N, las defenderá «este quién esté» en el Gobierno del Estado.
Esteban ha presentado el desayuno informativo Fórum Europa-Tribuna Euskadi en Bilbao, en el que han participado la cabeza de lista al Congreso por Gipuzkoa, Maribel Vaquero; el número uno a la Cámara baja por Álava, Gorka Urtaran, y la cabeza de lista al Congreso por Bizkaia, Idoia Sagastizabal.