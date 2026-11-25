La Final a 8 de la Copa Davis 2026 comenzó el martes 24 de noviembre y se disputará hasta este domingo 29 de noviembre en la ciudad de Bolonia. España entra en liza en la competición este jueves con la disputa de la eliminatoria de cuartos de final que le enfrentará a Austria. El equipo capitaneado por David Ferrar es uno de los grandes favoritos para hacerse con la Ensaladera. Consulta en este artículo todo lo que debe saber sobre el equipo de España en la Copa Davis 2026.

España se enfrenta este jueves 26 de noviembre a Austria en la eliminatoria de cuartos de final de la Copa Davis 2026 que se disputa en Bolonia. El equipo capitaneado por David Ferrer es uno de los máximos favoritos al triunfo final en una competición donde también están: República Checa, Canadá, Italia, Corea del Sur, Gran Bretaña y Alemania. La Armada española se enfrentará al ganador del Gran Bretaña-Alemania en la hipotética semifinal que se disputará el sábado.

La final se disputará el próximo domingo 29 de noviembre a partir de las 15:00 horas y ahí espera estar una España que busca su séptima Ensaladera tras las victorias en 2000, 2004, 2008, 2009, 2011 y 2019.

La convocatoria de España para la Copa Davis 2026

Carlos Alcaraz lidera el equipo de España en la Copa Davis 2026. El tenista murciano llega a la Final a 8 de la Copa Davis 2026 después de ganar el Masters 1000 de París y las ATP Finals de Turín después de arrasar a Alexander Zverev es una espectacular final.

Acto seguido, Carlos Alcaraz se marchó en coche hasta Bolonia para comandar al equipo capitaneado por David Ferrer, en el que también están Rafa Jódar, que será el número dos, y Dani Mérida, que es el primer suplente después de la baja de última hora de Davidovich. Pedro Martínez y Marcel Granollers serán la pareja de dobles.

Quién es el capitán de España en la Copa Davis

David Ferrer es el capitán de España en la Copa Davis y este será el último servicio al país antes de convertirse en entrenador de Casper Ruud. El tenista alicantino ocupa el cargo desde el año 2023 y su sustituto a partir del 1 de enero de 2027 será Marc López.

Cuándo juega España en la Copa Davis 2026

España debuta en la Final a 8 de la Copa Davis 2026 este jueves 26 de noviembre en la eliminatoria de cuartos de final que le enfrentará a Austria a partir de las 17:00 horas en el SuperTennis Arena de Bolonia. La Armada española se enfrentará a un equipo capitaneado por Jürgen Melzer, compuesto por Jurij Rodionov, Lukas Neumayer, Joel Schwärzler, Neil Oberleitner y Lucas Miedler. Los dos partidos de individuales y el dobles, si es preciso, se podrán ver a través del canal Movistar Plus de la plataforma Movistar, que será la televisión encargada de retransmitir el torneo.

Por qué Davidovich no juega la Copa Davis 2026

Alejandro Davidovich no ha podido estar en la Final a 8 de la Copa Davis por los problemas físicos que arrastra durante la temporada. El tenista español quiso explicar los motivos de su ausencia en un comunicado publicado en las redes sociales donde dejó claro que: «Como muchos sabéis, esta temporada no ha sido fácil a nivel físico y las lesiones me han obligado a parar en varios momentos. Mi cuerpo todavía necesita más tiempo antes de volver a competir».