Uno de los errores más habituales al maquillarnos es pensar que los productos que siempre hemos utilizado seguirán funcionando igual con el paso de los años. Sin embargo, hay pequeños detalles que conviene revisar, especialmente cuando hablamos de texturas y acabados. Y uno de ellos tiene que ver con el colorete, un producto imprescindible para devolverle al rostro ese aspecto saludable que a veces parece desaparecer detrás de una base de maquillaje demasiado cubriente o un exceso de polvos. La maquilladora Melany C. tiene una recomendación muy concreta para las mujeres a partir de los 50: «A partir de los 50, deja de usar rubores que sean totalmente mate y empieza a usar rubores luminosos. Y es que recuerda, juventud igual a luminosidad».

La explicación es sencilla: los acabados completamente mates pueden aportar un aspecto demasiado plano al rostro y, dependiendo de la fórmula y de cómo se apliquen, remarcar la textura de la piel. En cambio, los coloretes con un punto de luminosidad ayudan a reflejar la luz y proporcionan una apariencia más fresca, descansada y natural .

El colorete luminoso que rejuvenece visualmente

No se trata de llenar las mejillas de brillos ni de utilizar productos con partículas demasiado evidentes. La clave está en encontrar ese equilibrio entre color y luminosidad. Los acabados satinados y jugosos son perfectos para conseguirlo, ya que aportan luz sin resultar excesivos.

En este sentido, los coloretes en crema son una de las opciones más interesantes . Su textura permite trabajar el producto poco a poco, fundirlo con la piel y conseguir un acabado que no parece superpuesto. También son muy recomendables las fórmulas líquidas, especialmente cuando buscamos un maquillaje ligero para el día a día.

Los maquilladores suelen coincidir en que, cuando se trabaja sobre pieles maduras, es preferible evitar el exceso de producto y apostar por texturas que respeten la apariencia natural del rostro. Una buena preparación de la piel y unas fórmulas bien elegidas pueden conseguir mucho más que cubrirla con varias capas.

Dónde aplicar el colorete para conseguir buena cara

La colocación también importa. Para aportar un efecto visual de rostro más elevado, podemos aplicar el colorete en la parte alta de los pómulos y difuminarlo suavemente hacia las sienes. Es una técnica sencilla que ayuda a estilizar las facciones y evita concentrar demasiado color en el centro de las mejillas.

Un consejo: comienza aplicando una pequeña cantidad y trabaja el producto con las yemas de los dedos o una esponja ligeramente húmeda. Las fórmulas en crema permiten controlar muy bien la intensidad y conseguir un resultado mucho más integrado.

Los colores que mejor sientan a partir de los 50

Los tonos rosados suaves son ideales para aportar frescura, mientras que los melocotón y coral ayudan a dar calidez al rostro. Para quienes prefieren un maquillaje algo más intenso, los tonos frambuesa pueden ser una alternativa muy favorecedora, siempre que se difuminen bien.