En 1901 empezó a subir por la ladera del Tibidabo, en Barcelona, el Tramvia Blau. Con los años acabaría siendo uno de los iconos de la ciudad. Este año cumple 125 años.

Según Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), que lo gestiona, es el único superviviente de la antigua red de tranvías de la ciudad. Pero ahora mismo no circula. Lleva fuera de servicio desde 2018, mientras se hacen las obras para modernizar la infraestructura y garantizar su conservación.

Para celebrar el aniversario, la Fundació TMB abrió el 10 de noviembre la exposición «Tramvia Blau. 125 años de patrimonio y ciudad», en el Espai Mercè Sala.

Un tranvía para un parque

El tranvía nació con un proyecto más grande. Según la fundación, lo impulsó el doctor Salvador Andreu. Su idea era convertir la montaña del Tibidabo en un nuevo espacio de ocio y recreo para los barceloneses.

La urbanización de la zona y la construcción del parque de atracciones formaban parte del mismo plan. Andreu quería hacer del Tibidabo uno de los grandes polos de atracción de la Barcelona moderna.

El tranvía era una pieza clave. Acercaba a los visitantes desde la ciudad hasta la base del funicular, que completaba la subida hasta la cima.

1.276 metros de rampa

El recorrido es corto, pero exigente. Según TMB, son 1.276 metros por la ladera del Tibidabo hasta la estación inferior del funicular.

El trayecto pasa entre edificios de arquitectura modernista y novecentista, con vistas sobre Barcelona. Y obliga a superar las fuertes pendientes de la avenida del Tibidabo.

Para eso se diseñaron los primeros coches. De los cuatro que inauguraron el servicio solo se conserva el número 2, según TMB. Tiene una carrocería de madera de pino melis y un chasis estadounidense de la marca Brill, pensado precisamente para esas rampas.

Un freno para las cuestas

En 1905 llegaron seis tranvías más para ampliar la línea hasta Vallvidrera. Según TMB, tenían más potencia y capacidad que los originales.

También llevaban un freno electromagnético para ir más seguros en los tramos con pendiente. Cuando cerró la línea de Vallvidrera, pasaron al servicio del Tibidabo.

Uno de ellos, el número 10, conserva buena parte de su mecánica original. TMB lo considera un testimonio destacado de la tecnología ferroviaria de principios del siglo XX.

Tres coches protegidos

El número 2 se retiró del servicio en 1950 y pasó décadas guardado en las cocheras. TMB impulsó su restauración, y volvió a circular el 17 de diciembre de 1983.

En el taller hay además una jardinera, un tranvía abierto con techo para viajar al aire libre. Es el número 129, de una serie de nueve coches eléctricos de 1906. Se construyeron para reforzar el servicio de verano en las líneas del frente marítimo.

Según TMB, es la única jardinera que se conserva de la red general de Barcelona. Se retiró en 1963 y se restauró en 1986 sobre el chasis de un coche del Tramvia Blau, con su color rojo original.

Los tres, el 2, el 10 y la jardinera, fueron declarados en 2021 Bien Cultural de Interés Nacional por su valor histórico y patrimonial.

Del Ayuntamiento a TMB

En 1971, la gestión del Tramvia Blau pasó al Ayuntamiento de Barcelona. Después, el servicio se integró en TMB.

Según la fundación, esa etapa ayudó a preservar su carácter singular dentro del transporte público de la ciudad. En estos 125 años ha llevado a generaciones de barceloneses y visitantes.

Para el aniversario, el tranvía volvió a la calle los días 7 y 8 de noviembre para que se pudiera visitar, junto a la plaza Kennedy. El 14 y el 15, TMB abrió las cocheras para enseñar el taller y los tres coches.

Cómo ver la exposición

La muestra recupera la historia del tranvía con material histórico. Se puede visitar de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 20:00. Para entrar hay que validar el título de transporte.

TMB no da en estas páginas una fecha para que el tranvía vuelva a circular con normalidad.

En Techy también contamos la historia del puente de Alfonso XIII de Sevilla, que se abría para dejar pasar los barcos, la del faro de Trafalgar, encendido en 1862 y la del túnel del tren bajo Gijón.

La información procede de las páginas de TMB y de la Fundació TMB sobre el 125 aniversario del Tramvia Blau, su exposición y sus jornadas de puertas abiertas.

Crédito de la imagen: TMB.