Si cambias la caldera de gas o gasóleo por una bomba de calor, el ahorro de esa obra puede contar hasta cuatro veces más en certificados de ahorro energético. Y esos certificados se pueden vender.

Lo fija una resolución del Ministerio para la Transición Ecológica publicada en el BOE el 7 de noviembre de 2026. En una vivienda el multiplicador es de 2 o 2,5. El 4 queda para un bloque con calderas individuales que pasa a calefacción central.

Vale para obras empezadas desde el 22 de marzo de 2026, y el plazo acaba el 30 de noviembre de 2027.

Qué es un certificado de ahorro

Según la web del Ministerio, un Certificado de Ahorro Energético (CAE) es un documento electrónico. Garantiza un nuevo ahorro de energía final de 1 kilovatio hora (kWh). Una obra que ahorra 500 kWh al año genera 500 certificados.

Ese ahorro tiene valor porque alguien lo necesita. Las comercializadoras de gas y luz y los mayoristas de petróleo y gases licuados (GLP) deben conseguir cada año una cantidad de ahorro energético.

Pueden cumplir pagando al Fondo Nacional de Eficiencia Energética o entregando certificados. Esos certificados los generan ellas mismas o los consiguen en el mercado. Otras empresas, los llamados sujetos delegados, pueden reunir esos certificados en su nombre.

Cómo se cobra

El Ministerio explica que el usuario final puede recibir una contraprestación si vende los ahorros de su obra. Quien paga la inversión es el propietario original del ahorro, y puede cederlo a un tercero a cambio de una compensación.

Antes de emitir los certificados, una entidad acreditada por ENAC lo comprueba todo. Revisa que la obra se ha hecho, que los papeles están en regla y que el ahorro declarado es real. En el sistema pueden intervenir también intermediarios, como empresas instaladoras o de ingeniería.

El BOE no fija un precio para cada certificado.

Nada de esto es obligatorio para el hogar: cambiar la caldera y vender el ahorro son decisiones voluntarias, y no hay una cantidad garantizada.

Lo que hace la nueva resolución es aumentar los certificados que salen de una misma obra al cambiar la caldera por una bomba de calor. Es el mismo mecanismo que permite cobrar por cambiar un coche de combustión por uno eléctrico.

Los cuatro multiplicadores

La resolución se aplica a las bombas de calor hidrónicas. Son las que calientan agua, o un fluido a base de agua, para la calefacción. También vale si se mantiene la caldera y se le añade una bomba de calor, en un sistema híbrido.

El coeficiente depende del tipo de vivienda. En un edificio unifamiliar es 2, y en un piso o edificio con sistema individual, 2,5.

En un edificio con calefacción centralizada sube a 3. Y llega a 4 en un edificio con calderas individuales que pasa a un sistema centralizado con bomba de calor.

En los pisos y las viviendas unifamiliares, el multiplicador solo se aplica si es la vivienda habitual. Las fichas técnicas del anexo pueden añadir requisitos, como una eficiencia mínima según la zona climática.

Un extra para hogares vulnerables

Si en la vivienda vive un consumidor vulnerable, el coeficiente se multiplica además por 1,5. Da igual que sea el propietario, el inquilino o quien ocupa una vivienda cedida. Hay una excepción: no cuenta quien tiene el bono social solo por ser familia numerosa, sin cumplir los requisitos de renta.

La resolución remite a la definición de consumidor vulnerable del Real Decreto 897/2017, el mismo que regula el bono social eléctrico.

Plazos y un tope

Valen las obras iniciadas desde el 22 de marzo de 2026. Ese día entró en vigor el decreto ley que puso en marcha el plan. Sirve como prueba que la fecha de la factura sea posterior a ese día.

El plazo general acaba el 30 de noviembre de 2027. Las comunidades de propietarios tienen hasta el 31 de diciembre de 2027.

Hay un límite. En 2027 solo se aceptarán certificados con multiplicador hasta 1.286.876.082 kWh, el 15 % de la obligación máxima de las energéticas. Se reparten por orden de fecha de resolución de cada solicitud.

El Ministerio publicará en su web cómo se va gastando ese cupo.

Cada obra solo puede pedir el multiplicador una vez. Y las solicitudes ya resueltas favorablemente desde marzo no se pueden volver a presentar.

Un sistema que crece

Según la propia resolución, las obras que pasan por el sistema de certificados pasaron de unas 3.800 en 2024 a unas 17.000 en 2025. La previsión es superar las 50.000 en 2026.

El Ministerio lo justifica en que, en las viviendas, estas obras han tenido hasta ahora menos retorno sobre la inversión, y en la necesidad de electrificar la calefacción de las casas.

En Techy también contamos por qué el calefactor eléctrico hay que enchufarlo directo a la pared, y cómo leer la etiqueta energética de móviles y tabletas.

La información procede de la resolución publicada en el BOE el 7 de noviembre de 2026. También, de la web del Ministerio para la Transición Ecológica sobre el sistema de certificados.

Crédito de la imagen: La Moncloa.