Las nuevas generaciones y su forma de entretenerse no hacen que varíe la forma de entender los espectáculos deportivos. El directo sigue siendo lo importante en sus dos vertientes, tanto disfrutándolo en vivo como por los diferentes dispositivos y plataformas. Es la principal conclusión unánime que se ha recalcado en The Zone, el primer gran foro de streaming deportivo organizado por DAZN. Operadores, competiciones y organizadores de eventos estuvieron charlando sobre dónde va la forma de consumir el deporte.

Defienden que el deporte tiene algo con lo que no cuenta la ficción, más allá de la pasión y la emoción que se puede llegar a sentir viéndolo. Y es que, como ha señalado el CEO de DAZN Iberia, Óscar Vilda, es «impredecible». Eso sí, no se ignora que los jóvenes han cambiado la manera de consumir ese entretenimiento y para todos los ponentes resulta un reto adaptarse a ellos. Requiere de mayor contenido, de diferentes formas, para mejorar la experiencia de los aficionados.

Nada más abrir el foro, Vilda, anfitrión de la cita celebrada en Loom Azca, en Madrid, ha dejado claro por donde pasa el futuro del contenido deportivo: «Hasta ahora comprábamos derechos y buscábamos audiencia en función de ese derecho, pero hoy el fan demanda experiencias distintas». Considera que el directo seguirá siendo «el elemento fundamental» porque «nadie te va a hacer spoiler», pero necesita el pre, el post y la interacción para completar la experiencia.

Ha compartido mesa con representantes de los tres principales operadores de nuestro país. Enric Rojas, director de Deportes de Movistar+, definió el momento en tres palabras: consolidación, cambio e incertidumbre; por muy contradictorias que puedan parecer. «Consolidación de derechos como los de la Liga o la Champions, cambio en otros mercados y la incertidumbre que genera la llegada de Netflix con el Mundial 2030», ha destacado.

En esa misma línea, Nacho García-Legaz, director de Televisión de Orange, recordó que la audiencia ya no es el único indicador. Lo importante es que el cliente «esté contento y haga uso del servicio». Jesús Rodríguez, director de Televisión, Productos y Dispositivos de Vodafone, apuntó a la clave del momento: «Antes los derechos estaban en un paquete. Ahora hay fragmentación».

Los jóvenes no han perdido el interés

La charla tuvo mucho de IA y de nuevas generaciones. Sobre estos últimos, señalaron que lo único que ha cambiado es la forma de consumir el deporte, pero no que sientan un desapego por él. El deporte sigue interesando a los jóvenes, sólo que les llega de una forma distinta. No sólo por cómo lo ven, sino por los motivos que les llevan a verlo.

Vilda puso el ejemplo de Portugal, donde la Fórmula 1 cada vez tiene un mayor seguimiento porque las parejas de Norris y Gasly son lusas. Además, aporta como una «puerta de acceso» las redes sociales y los formatos cortos que consumen en ellas: «Los jóvenes no son capaces de ver un partido completo, pero no han perdido el interés».

Rojas aportó un dato revelador: «Donde antes se consumían 180 minutos de TV al día, ahora se consumen 350′, pero a través de segundas pantallas». Por su parte, García-Legaz pidió «encontrar qué les mueve en redes» y Rodríguez advirtió que «va a ser muy complicado que tengan 90 minutos nuestra atención» durante los partidos de fútbol.

El poder del directo

Si los operadores hablaron de cómo se emite el deporte, las competiciones defendieron lo que lo hace único. Antonio Martín, presidente de la ACB, aseguró que el baloncesto «convence por lo que se ve» y celebró que DAZN, operador desde esta temporada de la liga española, lo cuente «de forma fresca y desdramatizando el deporte».

Carlos Ezpeleta, CEO de MotoGP, defendió que el motociclismo «es el deporte más emocionante del mundo». La principal clave para él es lo sucedido el pasado fin de semana en Portimao, donde Marc Márquez se cayó cuando acariciaba el título mundial en la carrera al sprint: «El deporte es el único contenido live del mundo y es lo único que queda. Tenemos que poder usarlo para traer a nueva afición, ya sea in situ o como contenido, para atraer a más gente».

La UEFA tuvo también representación, con Maurice Tollenaar, director General de Derechos Audiovisuales y Servicios de Producción del ente europeo, fue en la misma línea que el resto al hablar del fútbol: «La historia no está escrita». Admitió que hay más plataformas interesadas en los derechos, como las citadas Netflix o Disney+, pero avisó de que «sería incorrecto tener el foco sólo en el precio», puesto que buscan «socios que nos ayuden a hacer crecer nuestras competiciones», no sólo económicamente.

Desde el Gran Premio de España de Fórmula 1, que se ha celebrado este año por primera vez en el circuito de Madring, su director general, Luis García Abad, puso la experiencia en vivo por encima de todo: «Yo quiero que vengan a ver los coches de verdad. Si alguien ha visto un monoplaza frenando a 347 km/h… no es lo mismo».

La implantación de la IA

En las dos mesas se habló mucho sobre el desafío que supone la inteligencia artificial, aunque aquí también hubo unanimidad, puesto que no podrá sustituir al deporte en vivo, coincidiendo todos los ponentes en utilizarla para mejorar la experiencia de los aficionados. Vilda, de DAZN, advirtió que «no debe ser vista como forma de quitar componente humano» para recortar costes. Desde la ACB, el mensaje fue claro, al señalar que «la competición es una liturgia», coincidiendo García Abad en el mensaje: «Por muy realista que sea el videojuego… no es real».